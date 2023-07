Migliore operatore telefonico internet rete fissa wi-fi: arriva la nuova classifica 2023 di nPerf

Al giorno d’oggi la connessione internet rete fissa wi-fi è sempre più importante e per questo in molti si chiedono quale sia il migliore operatore telefonico che la offre. In loro aiuto arriva la nuova classifica 2022-2023 di nPerf, la società francese che aiuta a misurare con precisione la propria velocità di rete.

Alla connessione internet rete fissa wi-fi non si potrebbe fare più a meno e il primo motivo è che alcuni dispositivi come smart tv o smartphone senza offerte di connessione dati non potrebbero funzionare correttamente. Senza di essa, infatti, non si potrebbero più gustare le serie tv di Netflix o peggio ancora non si potrebbero nemmeno visionare le partite di Serie A su Dazn tanto care agli italiani.

Qual è allora il miglior operatore del momento, quale offre le prestazioni migliori?

I parametri

nPerf ha pubblicato un’analisi dedicata alle connessioni wifi residenziali in Italia. L’utilizzo di internet, infatti, come abbiamo spiegato, è diventato sempre più comune per cui lo studio ha preso in considerazione i test effettuati su reti wifi domestiche con l’applicazione nPerf su terminali mobili.

L’analisi effettuata ha preso in considerazione più di 250 mila test effettuati sull’app nPerf Speed Test in Italia solo in relazione agli utenti che hanno testato la connessione mentre erano connessi alla rete fissa wi-fi domestica.

Ebbene, dall’analisi emerge che Sky ha fornito le migliori prestazioni nel wi-fi fisso. I test effettuati per chi ha tale operatore telefonico sono stati solo il 5,8% contro il 36,5% di Tim che è quello con la più alta percentuale di test. Sky, però, non ha ottenuto solo questo riconoscimento ma anche altri.

L’operatore che ha fornito le migliori prestazioni internet rete fissa wifi è Sky secondo l’ultima classifica di nPerf degli ultimi dodici mesi: dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

Per quanto concerne la migliore velocità di download 150 Mb/s è sempre Sky ad aver ottenuto il primo posto con 25 Mb/s in più di velocità rispetto a Vodafone che è il secondo in classifica. Tale dato determina, ad esempio, la velocità del download dei file e la visualizzazione delle pagine web.

Per quanto concerne la latenza solo Vodafone ha superato di poco i 30,5 ms per cui il dato è considerato molto buono. La latenza per chi non lo sapesse è il tempo necessario per inviare e restituire un pacchetto dati tra il proprio terminale (tipo smartphone o pc) e il server che si utilizza per il test. Quello che serve sapere è che minore è la latenza, più rapida è la connessione.

In velocità di caricamento, il miglior operatore è sempre Sky. È stato eletto infatti migliore per la qualità di navigazione web e per il miglior streaming. Il test relativo a quest’ultimo ha misurato la qualità di visualizzazione di un video su Youtube tenendo conto dei tempi di caricamento. nPerf ha spiegato che se il rapporto tra durata video e tempo complessivo di lettura tende a 1, l’indice di performance tenderà al 100%. Al contrario più si discoterà da 1, più tenderà verso lo 0%. In streaming, gli operatori telefonici considerati ovvero Fastweb, Sky, Vodafone, Tim e WindTre, hanno ottenuto risultati similari. Solo Sky e WindTre hanno superato il 90%.

