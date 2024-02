Con la fine del mercato tutelato per gas e luce in Italia, i consumatori sono ora alla ricerca delle migliori offerte nel mercato libero. La chiusura del servizio di maggior tutela (al momento del gas) ha portato infatti a una transizione massiva dei contratti attivi verso il mercato libero, offrendo agli utenti l’opportunità di valutare e sottoscrivere offerte più vantaggiose. In risposta a questa esigenza, Selectra, un servizio che confronta gratuitamente le offerte di gas, luce e internet, ha introdotto il nuovo strumento Selectra Rating.

Questo servizio utilizza una metodologia valutativa basata su sei fattori, assegnando un punteggio da 1 a 10 per aiutare i consumatori a individuare la fornitura più adatta alle loro esigenze.

Selectra Rating: valutazione personalizzata delle offerte

Il mercato libero di luce e gas potrebbe garantire tante ottime offerte ma occhio alle truffe che si stanno moltiplicando quotidianamente. L’Arera ha spiegato infatti che molti utenti sono passati a quest’ultimo mercato solo perché convinti che la loro utenza altrimenti sarebbe stata interrotta.

Tornando alle caratteristiche del libero mercato, con esso si avranno diverse opzioni di scelta per cui Selectra Rating si propone di semplificare la scelta attraverso una valutazione completa. La metodologia valutativa tiene conto di sei principali fattori: prezzo dell’energia, quota fissa, bonus e sconti, assistenza clienti, servizi aggiuntivi inclusi e recensioni dei clienti. Ognuno di questi aspetti è ponderato secondo uno schema specifico: il prezzo dell’energia ha un peso del 30%, la quota fissa del 25%, e bonus e sconti del 18%. L’attenzione al cliente, influenzata dalle recensioni online e dall’efficienza del customer service, rappresenta un elemento cruciale con un peso del 17%. Le recensioni dei clienti e i servizi aggiuntivi inclusi contribuiscono rispettivamente con 5 punti ciascuno.

Il Selectra Rating viene aggiornato quotidianamente per riflettere le variazioni delle offerte sul mercato. Questo indice fornisce una panoramica completa delle offerte disponibili, aiutando i consumatori a prendere decisioni informate basate su considerazioni più ampie rispetto al solo prezzo finale.

Top 3 offerte nel Selectra Rating per il mercato libero

Ecco quali sono le tre top offerte del momento secondo Selextra.

(Punteggio: 9,6): Octopus Energy si posiziona al primo posto grazie alla sua offerta a prezzo variabile Flex. La fornitura ottiene una valutazione elevata per il prezzo vantaggioso, una quota fissa competitiva rispetto al mercato e recensioni estremamente positive da parte dei clienti. Nonostante sia un fornitore relativamente giovane, Octopus Flex si distingue anche per un eccellente servizio clienti, ottenendo un punteggio di 9,6 su 10. Il prezzo più spesa mensile è il seguente: PUN + 0,016 €/kWh, luce 46 €/mese. NeN Special 48 (Punteggio: 9,1): La seconda posizione è occupata dall’offerta luce di NeN, la Special 48. Caratterizzata da una tariffa vantaggiosa con bonus aggiuntivo e rate fisse, questa fornitura si distingue anche per le recensioni positive online e un servizio clienti apprezzato. NeN Special 48 raggiunge un punteggio di 9,1 su 10. Prezzo e spesa mensile: luce tariffa a prezzo fisso 0,186 €/kWh

52,3 €/mese.

In conclusione…

1. Con la transizione verso il mercato libero, la ricerca delle migliori offerte diventa cruciale per ottenere condizioni più convenienti e benefici aggiuntivi

2. Selectra Rating si presenta come uno strumento chiave per i consumatori italiani, offrendo una valutazione completa delle offerte in base a sei fattori cruciali

3. L’indice fornisce una guida preziosa per la scelta dell’offerta ideale, andando oltre il semplice prezzo finale e considerando elementi come assistenza clienti, recensioni dei clienti e servizi aggiuntivi inclusi

La competitività del mercato è evidenziata dai primi tre classificati nel Selectra Rating, che offrono non solo prezzi vantaggiosi ma anche un servizio clienti eccellente e recensioni positive da parte dei consumatori5. In questo periodo di transizione, Selectra Rating emerge come uno strumento essenziale per guidare i consumatori verso scelte informate nel vasto panorama del Mercato Libero.