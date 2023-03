Luce e Gas: Maggior tutela o Libero mercato? Cosa conviene di più e a chi per avere bollette meno care

Si cerca di risparmiare in tutti i modi soprattutto sulle bollette di luce e gas che negli ultimi tempi hanno toccato delle cifre mai raggiunte. In molti hanno denunciato, infatti, di aver ricevuto fatture anche quadruplicate. La situazione ora è migliorata anche se i prezzi sono più alti rispetto allo scorso anno.

Conviene, quindi, al momento il mercato libero o quello tutelato si chiedono in molti per pagare meno le bollette? In base alle inchieste effettuate da diverse associazioni a difesa dei consumatori, il più conveniente risulta essere il servizio di maggior tutela, almeno nel lungo periodo. In quello breve, invece, con il libero mercato i nuovi clienti possono cogliere al volo tante buone offerte.

Il problema del mercato tutelato è che a breve andrà in pensione, esattamente nel 2024. La speranza di tutti, però, è che il Governo possa prorogare ancora una volta tale termine.

Bollette luce e gas: quando finisce la maggior tutela?

La prima data utile da segnare è quella del 1° aprile 2023.

Ai clienti domestici cosa conviene?

Il motivo è semplice: le piccole imprese, le microimprese e i clienti non domestici, come ad esempio alcuni condomini, dovranno passare dal mercato tutelato a quello libero. Se entro tale periodo non verrà scelto nessun nuovo fornitore di energia elettrica, allora (in modo transitorio) si verrà serviti ancora dal proprio esercente la maggior tutela alle medesime condizioni. In questo modo si garantirà la continuità della fornitura. Il suggerimento, per risparmiare, però, è quello di cercare già da ora delle offerte di luce e gas in modo tale da poter effettuare una comparazione e scegliere la migliore. Potrebbero esserci, infatti, molte differenze di prezzo tra le varie aziende fornitrici.

Secondo molte inchieste effettuate dalle associazioni dei consumatori il mercato tutelato converrebbe rispetto a quello libero.

Purtroppo, però, si dovrà dire addio ad esso entro ilsia per quanto concerne la luce che il gas. Nel caso in cui entro tale data non si passerà a una delle offerte proposte dal mercato libero, al cliente domestico verrà assegnato il Servizio tutele graduali. In questo modo si garantirà la continuità della fornitura dell’elettricità.

In ogni caso, per risparmiare sulle bollette di luce e gas, si potrà utilizzare il Portale offerte dell’Arera in quanto esso consiglia la tariffa più conveniente del momento. Per cercarla nel modo più efficace possibile, sarà necessario inserire i dati dei propri consumi annui che si trovano nelle pagine interne della bolletta. Inoltre si dovrà inserire il Cap della città nella quale si abita. In questo modo si aprirà una schermata dalla quale si potranno confrontare tutte le offerte disponibili nel luogo in cui si vive. Il sistema, inoltre, darà anche la possibilità di scegliere se cercare tariffe monorarie o biorarie.

[email protected]