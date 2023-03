Le auto più vendute di febbraio, la top 10 con tutti i prezzi

Procede a gonfie vele il mercato delle macchine in Italia, ma quali sono le auto più vendute di febbraio 2023? I buoni numeri registrati a gennaio (+19% rispetto allo stesso mese di un anno prima), anche febbraio ha registrato una buona crescita, con un +17% rispetto a febbraio 2022 e un’immatricolazione di ben 110.915 unità. Vediamo la top ten delle vetture più acquistate dagli italiani e il relativo prezzo di mercato.

Auto più vendute, la classifica che non ti aspetti

Non mancano le sorprese e le new entry in questa speciale classifica stilata a proposito delle auto più vendute dello scorso mese. Tra le vetture entrate nelle prime 10 posizioni spiccano la Citroen C3 e la Ford Puma, auto che avevano lasciato la lista che conta da diversi mesi, precisamente da ottobre 2022. Ma ecco la classifica:

1. FIAT PANDA: 7.985 unità vendute nel mese (prezzo da 15.400 euro a 18.400 euro);

2. DACIA SANDERO: 4.573 unità (costo da 11.700 euro a 16.950 euro);

3.

FIAT 500: 4.200 unità (prezzo da 17.800 a 20.500 euro).

4. JEEP RENEGADE: 3.953 unità (prezzo da 25.400 a 44.800 euro);

5. VOLKSWAGEN T-ROC: 3.652 unità (prezzo da 27.650 a 40.900 euro);

6. TOYOTA YARIS CROSS: 3.469 unità (a partire da 27.450 fino a 34.900 euro);

7. CITROEN C3: 3.108 unità (prezzi compresi tra 19.500 e 25.500 euro);

8. DACIA DUSTER: 2.813 unità (parte da 16.550 euro e arriva a 23.950 euro);

9. RENAULT CAPTUR: 2.652 unità (prezzo a partire da 22.100 euro fino a 37.500 euro);

10. FORD PUMA: 2.552 unità (prezzo da 27.000 a 35.500 euro).

Al primo posto? Sempre lei

La top ten, come abbiamo visto, si chiude con una sorprendente new entry, mentre l’altra sorpresa è la già citata Citroen C3 che invece occupa addirittura la settima piazza. Il podio vede ancora una volta il successo della Fiat con ben due auto sui gradini più alti. Al terzo posto abbiamo la 500, la quale è salita di posizione avendo venduto più di 500 unità in più rispetto al mese precedente. Al secondo posto delle auto più vendute di febbraio troviamo invece la Dacia Sandero, la quale ha invece aumentato le vendite di poco men odi 500 unità.

Al primo posto, infine, abbiamo sempre lei, la più amata dagli italiani: stiamo parlando della Fiat Panda. Il netto numero di unità vendute in meno rispetto al mese di gennaio (ben 10.684 macchine vendute a fronte delle 7.985 di febbraio) non le compromette il primato, confermando ancora una volta un certo distacco sulle altre posizioni. Parliamo di una vettura che viene offerta in due differenti alimentazioni: Benzina/GPL e Mild hybrid /Benzina. Quest’ultima, in particolare, potrebbe essere la scelta più succosa per coloro che stanno attendendo attivamente il grande passaggio che porterà all’utilizzo di auto elettriche nei prossimi anni, anche se al momento la data prevista del 2035 sembra ancora utopistica.