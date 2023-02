Se investo 6.600 euro nei buoni fruttiferi postali a breve-medio termine quanto ci guadagno

Buoni fruttiferi postali, che passione! Sono infatti, oramai da tanti anni, tra gli strumenti prediletti dagli italiani per investire il proprio denaro. I nonni ricorderanno che furono introdotti nel 1925 e che all’epoca erano delle semplici cedole nominative. Queste ultime non si potevano trasferire e avevano un valore prestabilito. Quando si acquistavano, poi, dovevano essere custodite gelosamente dall’utente. Come del resto accede oggi con i buoni fruttiferi cartacei.

Prima, così come oggi, poi, tali titoli dovevano essere presentati agli uffici postali per il rimborso con il quale si aveva diritto alla somma affidata più gli interessi composti che maturavano nel tempo. A differenza, di adesso, però, offrivano tassi di interesse più elevati grazie ai quali era possibile davvero realizzare un piccolo sogno come la vacanza desiderata.

Ad oggi, invece, se investo 6600 euro nei bfp a breve e medio termine quanto ci guadagno?

L’investimento di 6600 euro

Per sapere quanto si guadagnerà con i buoni fruttiferi postali, si potrà utilizzare la pagina di Poste Italiane dedicata a tali titoli in quanto è disponibile un simulatore.

Basta inserire l’importo 6.600 euro e fleggare la durata “breve-medio termine”. Lo step successivo è quello di cliccare sulla voce “simula”.

A questo punto si aprirà una schermata con 5 diversi buoni postali che si potranno confrontare a due alla volta. Poste Italiane in merito agli importi, comunica, però, che il valore di rimborso netto indicato nella simulazione corrisponde alla somma della cifra inserita e degli interessi previsti. Questi ultimi al netto della ritenuta fiscale sugli interessi.

Nel calcolo, però, non è considerata l’imposto di bollo che andrà calcolata in base alla normativa vigente.

Il calcolo

Inseriti i dati su indicati, Poste Italiane fornirà i rendimenti di 5 buoni fruttiferi postali.

Il primo indicato sarà ilche dura massimo 6 anni e gli interessi sono riconosciuti ogni tre anni a partire dal primo triennio dalla sottoscrizione. Il tasso massimo lordo che si ottiene è del 2% mentre il valore di rimborso netto a scadenza visibile dal calcolatore è

Compaiono poi i buoni postali 4 AnniRisparmioSemplice che durano 4 anni e offrono fino al 2,50% (tasso annuo lordo) se si effettuano sottoscrizioni periodiche e automatiche. Il valore di rimborso netto premiale a scadenza che si ottiene solo al raggiungimento di 24 sottoscrizioni è 7.199,52 euro. Ci sono poi i bfp Rinnova che durano massimo 6 anni (tasso fino al 3,25%) e gli interessi vengono riconosciuti ogni tre anni. Non sono sottoscrivibili da tutti ma solo da chi “rinnova” buoni in scadenza è il valore di rimborso netto finale è di 7.821,68 euro.

Infine ci sono i buoni fruttiferi postali Soluzione Eredità e i 3 Anni Plus. I primi durano quattro anni e sono dedicati a chi ha un procedimento successorio concluso con Poste, offrono un tasso di interesse alla scadenza lordo del 3%. Investendo 6.600 euro, il valore di rimborso lordo a scadenza è di 7.324,82 euro mentre quello dei buoni 3 Anni Plus è di 6.863,80 euro. Questi ultimi offrono un tasso di interesse annuo lordo a scadenza dell’1,50% e, come si evince dal nome, durano 3 anni.

