Investire nelle materie prime: come trarre profitto dal commercio di commodities mediante spread trading

Investire nelle materie prime potrebbe rivelarsi una strategia interessante per diversificare il proprio portafoglio e proteggersi contro l’inflazione. Bisogna però tenere sempre a mente che gli investimenti in tali prodotti potrebbero essere più complessi e rischiosi rispetto ad altri tipi di asset.

Prima di investire, quindi, è importante comprendere il funzionamento del mercato delle materie prime che includono commodity come petrolio, oro, argento, grano, ecc. I prezzi di questi ultimi, come tutti sapranno, sono infatti spesso influenzati da fattori come l’offerta e la domanda globali, gli eventi geopolitici, le condizioni meteorologiche e fluttuazioni valutarie.

Per minimizzare i rischi e dominare il mercato con lo spread trading, arrivano i suggerimenti di Monica Zanettin, docente della Joe Ross Italia.

Lo spread trading

Per Monica Zanettin è possibile trarre profitto da investimenti nelle materie prime ovvero nelle commodities. Questi ultimi sono prodotti che si utilizzano tutti i giorni come il mais, il caffè o il cacao con i quali non si compromette la propria stabilità finanziaria.

Per minimizzare tempi e rischi, però, si dovrebbe utilizzare per la docente la tecnica dello spread trading. Quest’ultima è una strategia che coinvolge la simulazione di un’operazione simultanea di acquisto e vendita di strumenti finanziari correlati, al fine di sfruttare i movimenti relativi dei prezzi tra di essi. In ogni caso si tratta sempre di trading online per cui bisogna prestare sempre la massima attenzione ai propri risparmi.

La docente ha spiegato che tutto ha avuto inizio quando ha deciso di investire i propri risparmi senza ricorrere a intermediari. Per farlo, però, ha dovuto studiare e approfondire il trading. Ha iniziato, quindi, a comprare e vendere Futures sulle Commodities ovvero contratti diretti sulle materie prime. Ciò però ha comportato un grande dispendio di energie e di pazienza in quanto bisognava restare incollati al monitor per ore in quanto i contratti erano/sono molto volatili.

La Zanettin, poi, per caso si è imbattuta in un libro di Joe Ross che è uno dei massimi esperti in materia scoprendo che esistono tecniche che riducono i rischi e che non impongono di seguire passo per passo gli andamenti.

Investire nelle materie prime: come trarre profitto dal commercio di commodities mediante spread trading

Grazie al libro di Joe Ross, Monica Zanettin ha imparato che c’è una tecnica che consiste nell’acquistare e vendere allo stesso momento. Dopo aver continuato a studiare e leggere tantissimo ha messo a punto una strategia che si sviluppa in 16 punti. Grazie a quest’ultima nel 2021 è riuscita a raddoppiare il proprio capitale.

Per questo ha deciso di condividere la sua esperienza pubblicando un volume dal titolo “Dominare il mercato con lo spread trading” . Per la docente, infatti, in Italia non vi erano testi adeguati su tale materia.

La dottoressa ha spiegato che tale tecnica è adatta a tutti, soprattutto a coloro che non hanno tempo. Inoltre non investe su oggetti astratti ma su materie prime che si usano quotidianamente come il caffè, il mais o il cacao. Ogni operazione, poi, ha aggiunto, è fatta a mercato chiuso per cui non c’è nessuna fretta. In più, dato che la produzione delle materie prime segue il ciclo delle stagioni, anche l’andamento di prezzo segue il ciclo naturale per cui cambia in modo prevedibile. In conclusione per la Zanettin seguire la stagionalità delle commodities e la statistica offre un successo dell’87%.

