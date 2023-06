Investire in opere d’arte oppure in oro, che fare a giugno 2023?

Investire in arte è come mettere il denaro in un pezzo di storia. Si tratta di un mercato difficile e che presenta dei rischi non semplici da monitorare. Ora, però, chi desidera effettuare tale operazione può avvalersi di Artex Mtf. Quest’ultima è la prima piattaforma regolamentata al mondo di scambio d’arte. Più nel dettaglio, essa è un’entità di Artex Group che ha l’obiettivo di fornire a coloro che vogliono fare trading un processo di negoziazione di azioni d’arte regolamentato. La novità del momento è che Artex Mtf Ag ha annunciato qual è la prima opera d’arte ammessa alle negoziazioni.

Anche l’oro è di nuovo nel mirino degli investitori. Da un po’ di tempo, infatti, sembra sia tornato il bene rifugio per eccellenza. La sua quotazione, infatti, è stabile sopra i 2 mila dollari.

Three Studies for a Portrait of George Dyer

La prima opera d’arte quotata a Parigi e oggetto della prima offerta pubblica iniziale di Artex Mtf è “Three Studies for a Portrait of George Dyer“.

Si tratta di una serie unica di cinque trittici di Dyer cherealizzò tra il 1963 e il 1969 quando era all’apice della sua carriera.

Quest’opera sarà quotata da Art Share 002 S.A che è una società costituita in Lussemburgo. Essa faciliterà l’offerta al pubblico mediante delle azioni ordinarie uguali a 100 dollari che saranno regolamentate, negoziabili e liquide su Artex Mtf.

Inizialmente Art Share su Artex Mtf intende quotare 385 mila azioni di classe B EUR. Esse corrispondono al 70% di tutte le azioni di classe B. Il prezzo sarà di 100 Usd per azione con offerta disponibile solo mediante broker o banche che saranno nominati dalla società.

Si avrà la possibilità di investire durante la fase di pre-marketing che durerà forse per 4 settimane e quindi dal 19 giugno al 19 luglio. La fase di book building, invece, inizierà il 5 e terminerà il 20 luglio del medesimo mese. Infine il 21 luglio si potrà accedere alle negoziazioni e avranno inizio le contrattazioni.

L’oro

Gli investitori in questi mesi sono tornati a credere nell’oro. Meglio, quindi, investire in tale metallo piuttosto che nelle opere d’arte? Come tutti sapranno, l’investimento in tale prezioso è molto importante soprattutto oggi perché mette al sicuro il proprio capitale da eventuali speculazioni.

Offre, inoltre, un rendimento sul lungo periodo e dà la possibilità di avere stabilità anche nel caso ci sia un default. Per investire nel metallo più prezioso ci sono gli Etf e gli Etc. I primi sono dei fondi comuni che investono sulle società che estraggono tale metallo mentre i secondi investono proprio sull’oro. Tutti e due sono negoziati in tempo reale presso la Borsa Italiana e non prevedono che vi sia un taglio minimo di acquisto.

In molti stanno strizzando l’occhio anche all’oro che è tornato a essere il bene di rifugio per eccellenza. Oltre a strumenti finanziari e titoli, si può però puntare anche sul prezioso fisico acquistando monete o lingotti. Tale investimento è alla portata di più persone anche se vi sono problemi per la detenzione.

