Chi ha una piccola cifra da parte si chiede se investirla in un libretto di risparmio, un conto deposito o in un buono fruttifero postale dato che i tassi di interesse nell’ultimo periodo sono saliti.

Gli esperti suggeriscono infatti di non lasciare il proprio denaro sul conto corrente, soprattutto adesso che l’inflazione continua a galoppare. Il motivo? La perdita di valore nel tempo: se i soldi restano fermi, infatti, il loro valore diminuirà pian piano per colpa di questa tassa occulta. Significa che nel futuro si potranno acquistare meno beni e servizi con la medesima quantità di denaro.

L’ideale, per gli esperti, sarebbe avere un portafoglio ben diversificato che includa una combinazione di investimenti che potrebbe aiutare a mitigare i rischi associati all’inflazione. E se si volessero investire 4400 euro in prodotti sicuri, quanto si guadagnerebbe?

I prodotti sicuri

Il libretto di risparmio e il buono fruttifero postale sono prodotti di investimento sicuri perché garantiti dallo Stato.

Anche il conto deposito è considerato un investimento sicuro perché garantito dal Fidt fino a 100 mila euro a depositante.

Tra i conti deposito che offrono rendimenti maggiori c’è quello di Illimity Bank, esattamente il Premium non svincolabile che offre un tasso di interesse lordo annuo dell’1,50% dopo 6 mesi, del 4,50% dopo 12-18-24-36-48 mesi e del 4,75% dopo 60 mesi. Dal calcolatore presente sulla pagina ufficiale della banca, si evince che se si investono 4400 euro, l’importo totale a fine vincolo sarà di 5173 euro (773 euro di interessi netti). Si legge inoltre che il tasso lordo sarà del 4,75% mentre quello netto del 3,51% mentre l’imposta di bollo sarà a carico del cliente.

Investire 4400 euro in un libretto di risparmio, conto deposito e buono fruttifero postale, quanto guadagno?

Come detto, tra gli investimenti sicuri, oltre al conto deposito, ci sono anche il libretto di risparmio e il buono fruttifero postale. Il primo offre tassi di interesse pressoché nulli per cui sarebbe utile accantonare il proprio denaro sull’offerta Supersmart, sottoscrivibile solo se si ha un libretto Smart. Nel caso si vogliano investire 4400, si potrà simulare l’accantonamento grazie allo strumento messo a disposizione sul sito di Poste Italiane. Esso comunicherà in tempo reale il rendimento dei propri accantonamenti. Ecco un esempio se si investe il proprio denaro nell’offerta Supersmart a 360 giorni che offre alla scadenza un tasso annuo lordo dell’1,50%. Gli interessi netti saranno di 48,10 euro mentre di 97,54 euro se si investe il proprio denaro nell’offerta Supersmart Rinnova 365 giorni. Quest’ultima, attenzione, è riservata solo a chi a una libretto Smart con uno o più accantonamenti relativi alle offerte Supersmart 270 giorni e alla Premium 300 giorni scaduti dal 15 giugno scorso.

C’è un simulatore sulla pagina di Poste Italiane che permette anche di sapere quanto varrà il proprio buono fruttifero postale. Inserendo 4400 euro come importo e durata breve-medio termine, si aprirà una schermata con varie tipologie di titoli. Sapremo che con il 3×2 (rendimento fino al 2,25%) il valore di rimborso netto a scadenza sarà di 4.949,88 euro. Inoltre che con il Bfp 4 anni Risparmio Semplice (rendimento 2,50% premiale), il valore di rimborso netto premiale a scadenza esclusivamente al raggiungimento di 24 sottoscrizioni periodiche sarà di 4.799,68 euro.

Riassumendo….

1. L’inflazione erode il valore dei propri risparmi per cui gli esperti consigliano di investirli

2. Tra i prodotti più sicuri ci sono il buono fruttifero postale e il libretto di risparmio che sono garantiti dallo Stato

3. C’è inoltre il conto deposito che è garantito dal Fidt

4. Volendo investire 4400 euro, con il deposito Illimity Bank premium, si guadagneranno 5173 euro, con l’offerta Supersmart a 360 giorni 48,10 euro e con il bfp 3×2 4.949,88 euro.

[email protected]