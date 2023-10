I tassi di interesse di questo periodo di prodotti come il Btp Valore, i buoni fruttiferi postali e i conti deposito sono più che discreti. Proprio per questo, gli investimenti nei prodotti indicati è diventato più attraente per chi cerca un reddito stabile e prevedibile.

Intanto, al momento sono tutti pazzi per il Btp Valore che è un investimento a capitale garantito il cui obiettivo è quello di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione sui risparmi non investiti. I tassi, infatti, sono apprezzabili così come la durata che è di soli cinque anni.

Piuttosto che lasciare i soldi fermi sul conto corrente in quanto non si guadagna quasi nulla, investirli in tali prodotti potrebbe rivelarsi una soluzione vincente ovviamente leggendo con attenzione tutte le informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti.

Dove investire i propri soldi?

Btp Valore 2028, buoni fruttiferi postali e conti deposito: quali prodotti scegliere per investire il proprio denaro per contrastare l’inflazione?

Vediamo le caratteristiche principali di questi tre articoli.

Il Btp Valore, facente parte della famiglia dei titoli di Stato, è dedicato ai risparmiatori individuali e affini. Esso è molto semplice da sottoscrivere, non ha vincoli e nemmeno commissioni. Consta inoltre di cedole periodiche crescenti e di un premio extra finale di fedeltà che è riservato, però, a chi detiene il titolo fino alla scadenza. Lo scorso 29 settembre sono stati comunicati i tassi cedolari minimi garantiti. Essi sono del 4,10% dopo il primo, il secondo e il terzo anno e deldopo il quarto e il quinto anno. Il codice Isin del titolo durante il periodo di collocamento è invece il seguente: IT0005565392.

Come detto, poi, il Btp Valore durerà 5 anni, offrirà un extra premio finale uguale allo 0,5% e l’investimento minimo sarà di 1000 euro.

Contro l’inflazione, Btp Valore, buoni fruttiferi postali o conti deposito, dove investire i propri soldi?

Per quanto concerne l’acquisto, esso potrà avvenire mediante il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online. In alternativa ci si potrà recare presso la banca o l’ufficio postale presso il quale si ha un conto corrente e un deposito titoli. L’asta del Btp Valore avrà luogo fino a venerdì 6 ottobre ore 13, salvo chiusura anticipata.

Se il Btp Valore offre fino al 4,5% lordo, quanto rendono invece i buoni fruttiferi postali e i conti deposito? Considerando la durata del primo, tra quelli più redditizi segnaliamo i depositi vincolati di Cherry Bank. Quelli Recall offrono un rendimento lordo 3,50% dopo 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. I Cherry Box dell’1% dopo il medesimo periodo indicato mentre i vincolati del 4,50% dopo 6 mesi, del 5% dopo 12, 18 e 24 mesi e del 5,40% dopo 36, 48 e 60 mesi.

Tassi di interesse fino al 4,50% sono offerti anche dai buoni fruttiferi postali ma da quelli dedicati ai minori. Essi possono essere sottoscritti da tutti purché maggiorenni e gli interessi cresceranno fino alla maggiore età del piccolo. La sottoscrizione di questo prodotto potrà avvenire in tutti gli uffici postali o anche online da web o da app BancoPosta purché sia effettuata l’abilitazione del libretto minori se si è genitore titolare di un libretto Smart dispositivo. I bfp saranno quindi emessi in forma dematerializzata e collegati al libretto minori del piccolo.

Riassumendo..

1. È il momento di investire dato che i tassi di interesse sono discreti?

2. Tra i prodotti da tenere d’occhio c’è il Btp Valore che offre un rendimento fino al 4,50% più extra premio fedeltà

3. Ci sono poi i buoni fruttiferi postali e i conti deposito con tasso lordo fino al 4,50% e al 5,40%.

