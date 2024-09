Con la tecnologia c’è sempre da stare molto attenti, poiché può essere utilizzata anche per scopi a dir poco loschi. Secondo gli esperti infatti i ladri ora di servono di Google Maps per individuare le case delle loro potenziali vittime. Insomma, con la famosa app di Big G che ormai da anni ha sostituito il navigatore, sarebbe possibile individuare gli appartamenti da svaligiare. Per questo motivo, molti utenti hanno deciso di oscurare la propria abitazione, un sistema per difendersi nascondendosi da Google.

Tecnologia utilizzata per scopi deplorevoli

Ma come si fa?

L’allarme arriva dagli States, ma in contemporanea arriva anche il modo per difendersi. Con Google Maps infatti è possibile raggiungere ormai qualsiasi luogo, poiché come dicevamo nel nostro incipit è diventato un vero e proprio navigatore senza limiti e con aggiornamenti constanti. La funzione Google Street poi permette di visualizzare virtualmente i posti scelti, in modo da avere una panoramica dettagliata sul proprio dispositivo del luogo in questione. A quanto pare però questa opzione risulta essere particolarmente gradita dai ladri, i quali in questo modo effettuano praticamente un sopralluogo e studiano nel dettaglio il piano da attuare per svaligiare la casa scelta.

Ed ecco che molti appartamenti americani ormai risultano completamente sfocati, ossia non più accessibili con questo servizio, in modo da non permettere ai ladri di effettuare tale sopralluogo virtuale. In questo modo, i punti di ingresso poco protetti o gli eventuali sistemi d’allarme nascosti, vengono oscurati e i ladri non possono pianificare alla perfezione il proprio intervento criminale. Ecco quindi che la domanda anche per i lettori italiani nasce spontanea, come fare per oscurare la propria abitazione e non mostrarla su Google Maps? Scopriamo insieme come si fa.

Ladri bloccati, stop a Google Maps

Anche da noi in Italia i ladri potrebbero prendere questa brutta abitudine di servirsi di Google Maps per pianificare il colpo e rapinare la nostra casa portandoci via tutti i nostri risparmi.

Vediamo quindi come si fa per oscurare la propria abitazione dal servizio di navigazione di Big G. Per prima cosa bisogna accedere al sito in questione dal proprio pc e inserire l’indirizzo della propria abitazione. a questo punto bisognerà entrare nella modalità Street cliccando sull’amino giallo e trascinandolo sulla mappa. Il prossimo step sarà quello di visualizzare la propria casa e cliccare quindi sui tre puntini in alto a destra così da far comparire la voce Segnala un problema.

Una volta cliccato su questa voce si aprirà un riquadro che permetterà di selezionare tutta l’area che si intende oscurare. Potremo quindi oscurare l’intero appartamento, oppure un dettaglio che vogliamo nascondere, tipo una persona ritratta nell’immagine o altro ancora. Completato il ritaglio, potremo inviare la nostra segnalazione a Google, il quale dopo qualche tempo esaminerà la richiesta e ovviamente accetterà di oscurare l’immagine segnalata nel rispetto della Privacy. Ed ecco quindi come fare per difendere la nostra abitazione dagli occhi indiscreti dei malintenzionati in generale.

I punti salienti…