Se siete a caccia di un lavoro che vi permetta di ottenere nuove entrate economiche, allora guadagnare online lavorando da casa potrebbe essere proprio la soluzione che fa per voi. In questo articolo vedremo quali sono le attività che ci consentono di ottenere tali guadagni e scopriremo, tramite alcuni suggerimenti utili, come metterle in pratica.

Il vasto mondo del web

Lavorare da casa può essere un ottimo modo per aggiungere entrate extra al nostro stipendio, ma c’è anche chi ha fatto di questa attività un vero e proprio lavoro a tempo pieno.

Naturalmente, il mondo del web offre svariate possibilità in questo senso, ma è importante che l’utente si dedichi ad attività in cui è particolarmente preparato, al fine di offrire il meglio delle sue competenze al servizio che intende offrire i propri processi produttivi. Come sempre, anche in questo caso è importante tenere a mente quelle che sono le proprie priorità, in modo da valutare bene il tempo che è necessario impiegare in tale lavoro da casa e capire se il guadagno è proporzionale al tempo impiegato. La vendita dio servizi da remoto è ormai particolarmente utilizzata sul web e offre buoni guadagni.

Non è certo questo l’unico sistema per aumentare le proprie entrate mensili, anche perché non tutti hanno le competenze per approcciarsi a un servizio del genere. Solitamente, per guadagnare online il sistema più diffuso è quello dei sondaggi. In questo caso è possibile sfruttare questa soluzione anche per ottenere dei voucher e degli sconti che ci permettono di risparmiare. In generale, con i sondaggi le entrate non sono certo altissime, ma bisogna considerare che è un lavoro che ci occupa per poco tempo, magari da fare durante le pause quotidiane. Basta avere un device collegato a internet e svolgere l’attività comodamente sul proprio divano.

Guadagnare online, come fare?

Quello dei sondaggi è un lavoro che richiede davvero poco tempo.

Solitamente dai 15 ai 30 minuti al giorno. Come detto, le entrate non sono particolarmente alte, in genere si parla di pochi centesimi per ogni sondaggio completato, ma completandone diversi al giorno si può arrotondare il proprio stipendio di base in maniera facile e veloce. La GIG Economy è un settore ormai particolarmente ampio e racchiude sostanzialmente il lavoro dei freelance. Parliamo di aspiranti scrittori che vuole proporre i propri contenuti su un sito o su un blog. Per questi articoli gli editori online pagano una tariffa che solitamente viene concordata con il collaboratore stesso. Ci sono poi gli esperti di SEO che possono invece proporre i propri contenuti utilizzando le tecniche diper posizionarsi sui motori di ricerca.

All’interno del fenomeno GIG Economy vengono inoltre classificati anche i freelance che operano nel settore della guida, come ad esempio tassisti e rider. In questi casi, che si tratti di scrittura per il web o di consegne di prodotti, il freelance può trasformare l’attività in un vero lavoro a tempo pieno. La vendita dei prodotti invece presuppone due metodologie di approccio. Quello più semplice è attraverso l’affiliazione. L’utente può affiliarsi a un negozio online per vendere i suoi prodotti e ricevere una commissione che va dal 3 al 15%. Le possibilità del web però ormai sono illimitate e offrono l’occasione anche di aprire una vera e propria attività di questo tipo. In questo caso quindi il secondo approccio è proprio quello di aprire un e-commerce personale, nel quale vendere i propri prodotti.

Altri modi per far soldi da casa

Quello degli investimenti è un settore decisamente più complesso, ma allo stesso tempo potenzialmente più remunerativo. Guadagnare online investendo in criptovalute, azioni o altro ancora richiede una competenza precisa della materia trattata e in alcuni casi è bene affidarsi a degli esperti se si è alle prime armi.

Per chi è in cerca di lavoro, è importante registrarsi ad alcune piattaforme che si dedicano proprio alla ricerca di occupazione online e non solo. Tra queste segnaliamo piattaforme come, Indeed e InfoJobs. Compilando le ricerche e inserendo i propri dati è possibile avere notifiche delle posizioni aperte e candidarsi per esse.

Come già accennato in precedenza, avere più soldi a fine mese non vuole dire necessariamente guadagnare di più, ma anche risparmiare meglio. Oltre ai sondaggi, i quali spesso offrono dei buoni da sfruttare per i nostri acquisti, è possibile risparmiare anche accedendo ad altre collaborazioni che consentono di avere voucher e bonus vari. In generale comunque, per risparmiare è importante soprattutto evitare gli errori, e a volte i consigli della nonna ci aiutano non poco a ridurre gli sprechi.

I punti salienti…