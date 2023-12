Ci siamo, il conto alla rovescia è ufficialmente partito. La data da segnare in calendario per il passaggio del gas al mercato libero è il primo gennaio 2024. La fine del mercato tutelato comprende naturalmente anche le utenze dell’energia elettrica. In questa sede però vogliamo scoprire come effettuare il passaggio online, visto che Angas, azienda di fornitura gas e luce della città di Bari, ha proposto dei tutorial sulla sua piattaforma per agevolare il change.

La procedura online di Amgas

Fine del mercato tutelato.

Glisono chiamati a scegliere quale compagnia e quale offerta attivare per la propria fornitura di luce e gas. Per quanto riguarda quest’ultima, Amgas ha predisposto la sua piattaforma per agevolare la scelta senza dover ricorrere a lunghe file presso gli uffici della compagnia. Ad ogni modo, è naturalmente possibile effettuare tale scelta fisicamente recandosi alla sede di corso Alcide De Gasperi 320. Ecco gli orari di apertura al pubblico: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,15 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 14,30, il martedì e giovedì dalle 8,15 alle 12,30 e dalle 13,30 e alle 16. Come dicevamo, l’altra possibilità è quella di effettuare la

Tale procedura sarà attiva da giovedì 21 dicembre e offrirà ai cittadini la possibilità di rimanere con Amgas e scegliere la propria offerta presente nel mercato libero. Si tratta di una procedura guidata della quale sono già disponibili anche i tutorial sul sito ufficiale dell’azienda. Al momento si sta procedendo agli ultimi test prima del via libera. Ad ogni modo, l’operazione sembra semplicissima e richiede solo pochi minuti. Per l’occasione è stato intervistato il presidente Amgas Vanni Marzulli, il quale ribadisce che il tutto sarà a attivo dal 21 dicembre prossimo. Per accedere al servizio è necessario registrarsi al portale, ossia inserire le proprie credenziali relative al contratto di fornitura gas e luce già in essere.

Gas mercato libero, la procedura online

Con il procedimento online offerto da Amgas per i cittadini di Bari, è possibile contrattualizzre il nuovo ingresso al mercato libero, qualora l’utente sia ancora con il servizio di maggior tutela.

Come dicevamo, per effettuare tale passaggio è necessario essere registrati al sito e per farlo bisogna inserire alcuni dati personali. L’utente deve quindi inserire il proprio numero di telefono e il codice cliente presente in bolletta. Con quest’ultimo si viene infatti ad indicare l’utenza che sta effettuando il passaggio, mentre per quanto riguarda il numero di telefono, esso è importante in quanto verrà inviato tramite SMSche consentirà di portare a termine la procedura tramite una sorta di firma digitale.

Il passaggio al mercato libero va formalizzato entro il 31 dicembre, e benché spuntino costantemente degli studi statistici che asseriscono che il mercato libero non conviene, si tratta ormai di un passaggio obbligatorio. Ma cosa succede se tale passaggio non viene formalizzato? Se i cittadini non effettuano la propria scelta, allora Amgas ha pensato ha un’offerta denominata Placet, ossia un piano standard per i ritardatari. Ricordiamo invece che il mercato tutelato rimane attivo per i soggetti con fragilità, gli over 75 e i titolari di bonus sociale. In questo caso le tariffe stabilite da Arera saranno quindi uguali per tutti i fornitori di gas.

I punti chiave…