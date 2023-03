Fibra internet più veloce in Italia, ecco la classifica dei migliori operatori

Interessante indagine operata da nPerf atta a scoprire qual è la fibra internet più veloce in Italia. Ve lo state chiedendo anche voi? Allora siete nel posto giusto per scoprirlo. Vediamo insieme qual è l’operatore che si piazza primo in classifica.

Fibra internet più veloce, chi vince?

Quando si parla di fibra ottica, si parla dell’eccellenza per quanto riguarda la connessione internet a casa. Si tratta di una tecnologia che si è dimostrata essere nettamente superiore all’ormai vecchio ADSL, sia per velocità di connessione che per latenza. È importante però precisare che esistono diversi tipi di fibra internet, ad esempio abbiamo FTTH, FTTC e FWA, quindi quando ci rivolgiamo a un operatore per avere la nostra nuova connessione a casa, bisognerebbe farsi spiegare anche che tipo di fibra verrà attivata all nostro appartamento. Purtroppo, infatti, non tutte le città sono coperte dalla medesima tecnologia, e le infrastrutture spesso consentono solo alcuni tipi di fibra, per non parlare poi di quei comuni che ancora devono accontentarsi di un modesto ADSL.

La migliore fibra ottica risulta essere senza dubbio la FTTH, la quale permette fino a 1 giga di velocità in download. Gli esperti di nPerf hanno effettuato una ricerca basata su velocità di download, velocità di upload e latenza, tre fattori fondamentali quando si parla di fibra internet più veloce. Quali sono quindi i migliori operatori in questo senso? Ecco la classifica:

Fastweb WindTre Tim Vodafone Tiscali

Perché Fastweb è la migliore?

La top five ci dice che Fastweb ha stracciato la concorrenza confermando quel che il suo nome stesso dice, ossia la più veloce d’Italia. Ma perché è la migliore? L’analisi ha appurato che la rete Fastweb in fibra ottica FTTH offre una velocità di picco di 2,5 Gbit/s, cosa che le consente un download eccelso. Forse c’è da migliorare invece nella velocità di upload. L’analisi ha inoltre mostrato l’ottimo lavoro effettuato da WindTre, la quale non eccelle in nessuna delle tre categorie, ma presenta comunque risultati più che soddisfacenti in tutte.

Discorso diverso invece per TIM, la quale risulta essere la più veloce in assoluto in termini di download, ma paga dazio poi in upload. Discorso diverso invece quando si tratta di fibra FTTC. In questo caso al primo posto si piazza WindTre, che offre miglior download e migliore latenza, mentre Fastweb si posiziona alle sue spalle. Bene anche Tiscali che conferma buoni risultati in tutte e tre le categorie. Infine abbiamo la FWA, al primo posto in questo caso è ancora Fastweb, alle sue spalle rispettivamente Tim, WindTre e Vodafone. Insomma, la fibra internet più veloce la offre Fastweb, ma è importante considerare che tipo di connessione è disponibile nella propria zona, poiché, come abbiamo visto, a seconda che sia FTTH, FTTC o FWA, le prestazioni possono cambiare.