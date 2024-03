Il marchio berlinese di collant Saint Sass e la piattaforma di risparmio europea Trade Republic hanno unito le forze. Questo accede in occasione della festa della donna per affrontare il significativo divario pensionistico femminile in Europa.

La campagna congiunta si chiama “RETIRE RICH“. Mira a sensibilizzare sull’importanza della pianificazione pensionistica privata per le donne e promuovere un maggiore coinvolgimento femminile nei mercati dei capitali.

L’8 marzo, Saint Sass distribuirà una serie limitata di collant con la scritta “RETIRE RICH,” mentre Trade Republic donerà i profitti alle iniziative di educazione finanziaria per le donne attraverso l’organizzazione senza scopo di lucro “seiStark e.

Il contesto del problema pensionistico femminile in Europa

V.”

In Italia, le pensioni delle donne sono più basse, ricevono infatti in media il 33% in meno rispetto agli uomini. E ciò evidenzia un grave squilibrio che si ripercuote su molte donne europee. Queste ultime, poi, investono strutturalmente meno nei mercati finanziari, contribuendo a una riduzione dei risparmi pensionistici privati.

I dati forniti da Trade Republic su 4 milioni di clienti, però, dimostrano una realtà contrastante: le donne ottengono in media un rendimento superiore del 2% rispetto agli uomini. Questo paradosso sottolinea l’opportunità di affrontare il divario pensionistico attraverso strategie di investimento più consapevoli e promuovere la partecipazione femminile nei mercati finanziari.

La strategia e l’impegno delle due aziende per il cambiamento in occasione della festa della donna

La campagna “RETIRE RICH” mira a sfidare gli stereotipi e promuovere la pianificazione pensionistica femminile, utilizzando i dati di Trade Republic per evidenziare le abilità di investimento delle donne.

Saint Sass, un marchio fondato da donne, contribuirà distribuendo una serie limitata di collant con il messaggio della campagna. Inoltre, Trade Republic, invece, si impegnerà a donare il 100% dei profitti derivanti dalle vendite dei collant a “seiStark e.V.,” un’organizzazione senza scopo di lucro che si dedica all’educazione finanziaria femminile.

L’iniziativa sarà supportata da un sito web dedicato agli investimenti femminili, fornendo risorse e informazioni per guidare le donne nel loro percorso di risparmio e investimento.

In conclusione

1. La collaborazione tra Saint Sass e Trade Republic riflette una risposta consapevole e impegnata al problema del divario pensionistico femminile in Europa

2. La campagna “RETIRE RICH” non solo mette in luce la disparità esistente, ma promuove soluzioni concrete attraverso l’educazione finanziaria e la pianificazione pensionistica

3. Sfruttando la forza delle donne nell’investimento e combattendo gli stereotipi di genere, quest’iniziativa si propone di aprire la strada a una maggiore indipendenza finanziaria. Inoltre a una migliore sicurezza pensionistica per le donne europee.