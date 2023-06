eSIM Iliad gratuita su questa offerta, ecco la nuova promo

Potrebbero rivoluzionare il mercato, e quanto meno è ciò che si augurano gli operatori di telefonia mobile. La nuova eSIM Iliad poi è addirittura gratuita se si passa all’offerta che l’azienda sta lanciando. Ecco di cosa si tratta.

Pagare l’attivazione o riceverla gratis?

Meglio il pagamento una tantum o attivare l’offerta che ci farà ricevere l’eSIM Iliad completamente gratis? Che domande, scommettiamo che la stragrande maggioranza risponderà che è meglio riceverla gratis. Altri invece vorranno scoprire a quale offerta dovranno aderire per non pagare l’attivazione della nuova SIM, e quindi capire se il gioco vale la candela. Giustissima osservazione, e infatti è proprio ciò che vogliamo ora andare a scoprire. La compagnia telefonica ha infatti lanciato la sua personale eSIM, si tratta di chip di memoria in grado di immagazzinare tutte le informazioni relative alla rete telefonica. Ma non solo. Nell’archiviazione infatti vengono inseriti anche i dati dell’utente e altri info, come per esempio l’offerta attiva.

Si tratta di una tecnologia che semplificherà non di poco il lavoro degli operatori, i quali ora avranno tutto archiviato nei propri server grazie al lavoro di questi micro chip. Inizialmente solo gli iPhone aggiornati a iOS 12.1 potevano supportare tale tecnologia, ma negli ultimi mesi il lavoro di Android è stato massiccio, o ora anche gli altri smartphone sono compatibili. I vantaggi sono numerosi, come ad esempio l’arrivo in futuro di smartphone più leggeri i quali non avranno bisogno dell’alloggio per la SIM tradizionale. Queste piccole schede inoltre non si usurano, ma soprattutto daranno la possibilità al cliente di poter cambiare gestore senza attendere l’arrivo di una nuova SIM, visto che queste elettroniche faranno tutto in automatico.

eSIM Iliad, c’è l’offerta ufficiale

Di recente Iliad ha annunciato l’arrivo della sua personale eSIM. Ciò significa che ora i clienti già attivi e quelli nuovi potranno godere dei benefici di questa tecnologia. Ma come funziona l’offerta? In pratica, per chi è già utente Iliad e ha un’offerta a 9,99 euro o richiede il passaggio ad un’offerta a 9,99 euro, l’attivazione della eSIM è gratuita. Se invece l’utente ha un’omertà che costa meno di 9,99 euro, allora la scheda virtuale avrà un costo una tantum quantizzato nella somma di 9,99 euro. Stessa cosa naturalmente anche per i nuovi clienti che vorranno attivare un’offerta più economica e vorranno ricevere l’eSIM Iliad. Anche per loro infatti ci sarà il costo dell’attivazione di 9,99 euro.

Attivare la scheda virtuale è semplicissimo. I clienti che vorranno farlo dovranno seguire questa procedura accedendo all’Area Personale: La mia offerta mobile > La mia offerta > Passa dalla SIM fisica alla eSIM. A questo punto verrà chiesto di fotografare la propria SIM insieme a un documento fiscale. a completamento di ciò basterà scaricare la nuova eSIM Iliad con il codice QR. Per quanto riguarda la compatibilità, la stessa Iliad ha reso noto l’elenco degli smartphone idonei sulla sua pagina ufficiale. Ad ogni modo, sono tante le marche che possono vantare modelli compatibili. Tra queste ci sono Apple, Google, Huawei, OnePlus, Oppo, Samsung, Sony, Xiaomi e Fairphone. Insomma, il mondo della telefonia mobile non si ferma mai, e questa nuova soluzione potrebbe essere la scelta giusta per tutti.

Riassumendo…