Enel Energia debutta nel mercato della telefonia fissa, ecco l’offerta del momento

Per i consumatori scegliere delle buone offerte per la telefonia fissa non è sempre semplice perché sul mercato ce ne sono tante. Ad esse, poi, da ieri se ne è aggiunta una nuova di Enel Energia.

Le offerte, come tutti sapranno, variano a seconda del tipo di connessione e in Italia non tutti sono raggiunti dalla fibra ottica. Molte famiglie, infatti, si devono per forza accontentare della connessione in Adsl che è più lenta oppure devono utilizzare un sistema di trasmissione via onde radio.

In ogni caso, per scegliere la promozione più consona, i consumatori possono controllare la copertura internet e della rete fissa del luogo in cui abitano o lavorano, utilizzando gli strumenti di “verifica rete” messi a disposizione dal fornitore.

Da ieri, quindi, c’è la possibilità di scegliere come operatore anche Enel Energia. Ma l’offerta che propone è competitiva? La risposta è si perché a soli 22,90 euro al mese non c’è grande scelta.

Offerta di Enel Energia

Ieri Enel Energia ha debuttato nel mondo della telefonia fissa con una super offerta con la fibra. Essa ha costi diversi per i clienti che hanno un contratto con Enel di luce o gas attivo e per quelli che non hanno contratto.

Per i primi, il costo della connessione in fibra fino a 1 gigabyte al secondo in download è di 24,90 euro al mese. Grazie al bonus di 2 euro mensili per i primi dodici mesi, però, scende a 22,90 euro al mese. Con essa si avrà una connessione internet fino a 1 Gibabit/s in download e a 300 Mbit/s in upload. Con tale offerta, inoltre, si riceverà un modem wi-fi 6 con sistema smart home Homix integrato e si riceveranno sconti esclusivi nel caso si vogliano acquistare dispositivi smart dell’ecosistema Homix di Enel X.

Le caratteristiche dell’offerta per i non clienti Enel Energia è la stessa di quella appena indicata. Varia soltanto il costo mensile che è di 26,90 euro con sconto di 2 euro per dodici mesi e quindi per il primo anno si pagano soltanto 24,90 euro al mese.

Come aderire all’offerta

Nel caso si voglia sottoscrivere l’offerta di telefonia fissa di Enel Energia si dovrà in primis inserire, nella pagina dedicata alla promo, il proprio indirizzo per verificare se la propria dimora è raggiunta dalla fibra di Enel. Si potrà poi scegliere l’offerta dedicata e completare il form di adesione. Una volta che arriverà il modem autoinstallante, poi, lo si potrà collegare da soli (dopo che sarà attivato il servizio sulla propria linea) o chiamare il servizio clienti che sarà pronto per ogni necessità.

In merito ai costi di attivazione, essi saranno gratuiti. Non si pagherà infatti nulla né per l’installazione della linea a casa e nemmeno per la consegna e l’utilizzo del modem wi-fi che sarà in comodato d’uso gratuito.

Per quanto riguarda, infine, l’attivazione della linea fissa di telefonia, spesso essa richiede l’intervento di un tecnico a casa, previo appuntamento telefonico. Se possibile, saranno utilizzati gli impianti preesistenti ma nel caso questi risultassero non idonei, il tecnico lo comunicherà. In tal caso i lavori di adeguamento non verranno effettuati dal tecnico ma saranno a carico del cliente. Se, infine, non servirà alcun intervento, tramite e-mail sarà comunicata l’installazione della linea per cui si potrà collegare il modem (autoinstallante) e iniziare a navigare.

