Debutta il nuovo servizio di Poste Italiane: si chiama Poste Fresh, ecco cos’è

Poste Italiane lancia un nuovo servizio di consegna a domicilio di prodotti freschi il cui nome è “Poste Fresh” nella fascia oraria scelta dai clienti.

Viviamo in un periodo in cui si ha sempre meno tempo a disposizione e spesso internet diventa la soluzione più veloce e pratica per fare ogni cosa. E fare la spesa a domicilio, in questo caso di prodotti freschi, sta diventando sempre più frequente.

Con questa pratica, infatti, si guadagna tempo prezioso perché non si deve fare la fila al supermercato o arrivare presso il punto vendita che alle volte è lontano dal luogo in cui si abita. Si risparmia in quest’ultimo caso benzina ma bisogna fare attenzione al prezzo applicato per la consegna. Solitamente, però, se si supera una certa cifra è gratuita.

Ma torniamo al servizio di Poste Italiane che ha preso il via da qualche giorno, ecco come funziona Nonché le informazioni sull’altra offerta di Poste che ha debuttato il mese scorso, riguarda però la luce e il gas.

Come funziona Poste Fresh

In collaborazione con la Mlk Deliveries e la Mazzocco Srl, Poste Italiane ha lanciato il servizio di corriere espresso “fresh” per la consegna a domicilio dei prodotti alimentari freschi.

Al momento questa tipologia di consegne è già attiva in diverse città come Firenze, Bologna, Roma, Torino e Milano. A breve, però, sarà estesa a tutti i principali capoluoghi.

I prodotti che si acquisteranno, ha spiegato Poste, viaggeranno su dei mezzi refrigerati e saranno recapitati al cliente nell’orario prescelto. In più, chi acquista avrà anche la possibilità di ritirare la merce in un punto “fresh” ma lo dovrà segnalare online fino a trenta minuti prima dell’orario di consegna stabilito presso il proprio domicilio.

Si potrà seguire il viaggio del proprio pacco sulla pagina di tracking di Mlk Delivieries dove l’orario di viaggio si aggiornerà in automatico.

Il nuovo servizio arriva dopo l’offerta di luce e gas

Poste Fresh di Poste Italiane arriva dopo il lancio dell’offerta di luce e gas che prevede delle condizioni economiche valide fino al 6 aprile prossimo. Esattamente per l’elettricità, il prezzo componente energia monorario (comprensivo di perdite) sarà di 0,259€/kWh bloccato per 24 mesi. Il prezzo della componente commercializzazione/vendita (Pvc) di 69,8818€/anno.

Anche per il gas la promozione durerà fino al 6 aprile 2023. Le condizioni economiche, in questo caso, saranno le seguenti: il prezzo materia prima gas sarà di 0,96€/Smc bloccato per 24 mesi. Quello della componente commercializzazione/vendita fissa (Qvd fissa) sarà di 67,32€/anno mentre il prezzo della componente di commercializzazione variabile (Qvd variabile) sarà di 0,007946€/Smc.

