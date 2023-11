Vasco Rossi, il “Blasco Nazionale”, è un’icona della musica italiana che ha catturato il cuore di milioni di fan per decenni. Uno degli aspetti più straordinari della sua carriera è rappresentato dai suoi concerti, spettacoli straordinariamente popolari che sembrano esaurirsi istantaneamente. Fortunatamente alcuni biglietti sono ancora disponibili anche quelli più economici che partono da 48,30 euro. Chi non è riuscito a trovare un ticket disponibile per l’evento nella propria città si chiede, intanto, quale sia il modo più economico per raggiungere i diversi concerti del Blasco da Nord a Sud.

Ecco tutte le notizie in merito.

Tutte le date

I concerti di Vasco Rossi del 2024 inizieranno il 7 giugno allo stadio San Siro di Milano. Il Blasco sarà nel medesimo luogo anche l’8, l’11, il 12, il 15, il 19 e il 20 giugno. Per tali date tutti i ticket sono sold out anche quelli del 25 e del 26 giugno per i concerti presso lo stadio San Nicola di Bari.

È possibile , invece, trovare ancora biglietti per la data del 30 giugno sempre al San Nicola di Bari.

Ecco quali ticket si potranno acquistare:

1. Prato/Intero che costa 80,50 euro (70 euro più 10,50 euro di prevendita) più commissioni di 4,83 euro

2. I settore Numerato Tribuna Ovest Interno 80,50 euro (70 euro più 10,50 euro di prevendita) più commissioni di 4,83 euro

3. II settore Non Numerato Tribuna Est /Intero 57,50 euro (50 più 7,50 euro di prevendita) più commissioni di 3,45 euro

4. III settore non Numerato Curva Sud/Intero 48,30 euro (42 più 6,30 euro di prevendita) più commissioni di 2,90 euro

Infine c’è l’Early Entry Package che include il biglietto per il prato Gold, l’ingresso anticipato rispetto ai possessori del prato Gold, un gadget e il badge ricordo del tour di Vasco. Questa tipologia di ticket costa 217 euro più 13,02 euro di commissioni.

Concerti Vasco Rossi 2024: ultimi biglietti ancora disponibili, come raggiungere le tappe nel modo più economico?

I biglietti per i concerti di Vasco Rossi del 2023 andarono subito a ruba.

Per le date del 2024, invece, c’è ancora una possibilità per vedere il Blasco dal vivo. Sono ancora disponibili, infatti, alcuni ticket per la data didel 30 giugno prossimo. Chi non vive nelle città degli eventi e non ha ancora deciso come raggiungere i concerti del Blasco, persul costo deldelpotrà valutare le offerte proposte da Eventinbus riservate per i fan del rocker di Zocca.

Ecco un esempio: collegandosi alla pagina e inserendo come data la prima di Milano e come punto di partenza la città di Napoli, si aprirà una schermata che comunica che per questo viaggio si avrà uno sconto del 30%. Il ticket di viaggio per venerdì 7 giugno costerà 93,10 (andata e ritorno) invece di 133 euro. La partenza sarà alle 3.45 nei pressi della stazione centrale di Napoli piazza Garibaldi mentre il ritorno è previsto 30/40 minuti dopo il concerto.

Altro esempio: supponiamo di volerci recare al concerto del 26 giugno a Bari partendo da Roma Cinecittà. Ebbene, in questo caso lo sconto sarà del 20% e l’importo per l’andata e il ritorno sarà di 64 euro invece di 80 euro. Per quanto concerne la partenza essa sarà alle 6 del mattino mentre il ritorno come di consueto dopo 30-40 minuti dalla fine dell’eventi.

Riassumendo…

1. I biglietti per i concerti di Vasco Rossi sono quasi tutti sold out

2. Ne restano alcuni tra cui anche il Prato da cogliere al volo per la data del 30 giugno, quella di Bari

3. Per raggiungere le destinazioni i fan potranno scegliere i collegamenti di Eventibus per risparmiare anche il 30% sul costo del pullman.

