Comprare oro evitando le truffe, i consigli degli esperti

Possiamo considerarlo il bene rifugio per eccellenza, e a quanto pare va ancora fortissimo, soprattutto tra i giovani. Stiamo parlando di comprare oro, ma come farlo evitando le truffe? Vediamo quali sono i consigli forniti dagli esperti in materia.

Comprare oro in sicurezza, ecco come

Secondo il World Gold Council un italiano su 5 compra lingotti d’oro, mentre il 50% dei giovani possiede oro fisico. Secondo altre stime, quelle offerte da WisdomTree, in questo 2023 appena iniziato il valore del metallo prezioso arriverà a 2.082 dollari. La ricerca più interessante però ci arriva da OroEtic, la quale ha comparato i vari dati e ha scoperto che tra gli italiani il lingotto, la forma più pura dell’oro, è tra le forme di investimento più popolari. Il 50% dei cosiddetti Millennials, infatti, ossia coloro che sono nati tra il 1981 e il 1996, possiede oro fisico. Il lingotto quindi batte gioielli ed Etf, ossia oggetti che hanno il metallo sottostante.

Le percentuali indicano il 19% per il lingotto, il 18% per i gioielli in oro e solo il 15% per gli Etf. Non manca però una precisazione importante da fare. Secondo David Campomaggiore, ceo di OroEtic, c’è un vizio di fondo nelle interviste effettuate per l’analisi:

“Per quanto riguarda gli investimenti in oro, c’è da segnalare un errore nel sondaggio. Viene riportato che il 19% degli intervistati possiede gioielli in oro fino ma c’è da sottolineare che i gioielli non vengono mai realizzati in oro puro, perché è troppo malleabile e morbido per essere lavorato”.

Come evitare le truffe?

Detto ciò, addentriamoci ora nel succo della questione, ossia come comprare oro evitando le truffe. Innanzitutto, come investire? La modalità più classica è quella di comprare lingotti o monete con titolo superiore a 900 millesimi.

Talesi può effettuare sia online, facendosi quindi spedire il prodotto a casa, sia recandosi nei negozi fisici abilitati a tali vendite. Un altro modus è quello comprare oro lasciandolo in custodia alla società che lo ha rivenduto. Tale prodotto verrà conservato nei caveau e verrà rilasciato al compratore un documento che ne certifichi l’acquisto. Naturalmente, sarà fondamentale affidarsi ae che non rischino eventuali fallimenti.

Altra possibilità è quella di acquistare oro non allocato, ossia non presente fisicamente in un determinato alloggio di sicurezza. Ciò inoltre comporta che il compratore non è proprietario di una specifica quantità di oro, ma riceve solo una certificazione che attesta il credito che vantiamo nei confronti della società o banca venditrice. Tale operazione è solitamente quella preferita proprio dalle banche. Si tratta però di una modalità particolarmente complessa, e che quindi, per coloro che vogliono investire in sicurezza senza avere grande esperienza nel settore, è meglio scartare. Per comprare oro riducendo al minimo i rischi, la prima soluzione, ossia quella di affidarsi direttamente all’acquisto dei lingotti fisici, rimane probabilmente la più semplice e affidabile.