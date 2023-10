Come prenotare un appuntamento all’ufficio postale anche dal tabaccaio: una piccola guida

Tempo, stanchezza e impazienza: ecco i motivi per i quali in molti odiano fare la fila presso l’ufficio postale. È possibile, però, prenotare un appuntamento direttamente da casa per ovviare a tale problema.

Come si sa, infatti, alcune operazioni possono richiedere più tempo delle altre a causa della complessità delle transazioni per cui l’attesa prolungata può diventare particolarmente fastidiosa.

Scaricando sul proprio smartphone l’app “Ufficio postale“, invece, tale problema diventerà un seccante ricordo.

Ma come fare? Ecco una piccola guida passo per passo anche per richiedere lo Spid.

In più di 3000 uffici postali

Lo sapevate che in più di 3000 uffici postali è possibile prenotare online un appuntamento allo sportello? Il vantaggio è che tale operazione si può eseguire direttamente da casa o in mobilità scegliendo la data e l’orario. L’altro punto di forza è che l’utente può recarsi all’Ufficio Postale poco prima dell’orario di prenotazione risparmiando un bel po’ di tempo. Si riceve, infatti, un codice di prenotazione che appare sul display dell’ufficio nel quale ci si recherà al momento del proprio turno.

I cittadini potranno recarsi presso tali uffici anche per attivare anche lo Spid a pagamento. Prima di prenotare tale operazione, però, sarà necessario effettuare una pre-registrazione sul sito posteid.poste.it e prenotare il proprio turno da casa. Ciò mediante il sito ufficiale di Poste, l’app Ufficio Postale oppure mediante Whatsapp al numero 3715003715. Sarà poi necessario presentarsi allo sportello con un documento di riconoscimento valido, rilasciato dallo Stato Italiano. Inoltre servirà la tessera sanitaria e si dovranno fornire non solo il proprio numero di telefono ma anche un indirizzo e-mail. Questi ultimi saranno necessari per gestire in modo sicuro la propria identità digitale.

Anche recandosi presso un tabaccaio delle Rete Puntolis abilitato si potrà prenotare un appuntamento. Il servizio, però, al momento è attivo soltanto presso il Comune di Forlì come si legge sulla pagina ufficiale dei rivenditori PuntoLis.

Come prenotare un appuntamento all’ufficio postale anche dal tabaccaio: una piccola guida

Per fruire del servizio gratuito, ci si dovrà recare presso un tabaccaio abilitato e chiedere l’appuntamento per l’ufficio postale prescelto indicando il servizio che interessa nonché il giorno e gli orari tra quelli disponibili. A quel punto si riceverà un ticket cartaceo con tutte le informazioni sull’appuntamento e un Qr Code da scansionare al lettore ottico del Totem Gestore Attese.

L’appuntamento presso l’ufficio postale si potrà prenotare anche scaricando l’app “Ufficio Postale”. In tale caso ci saranno due modalità che si potranno scegliere. In primis, mediante “Cerca Ufficio e Prenota” oppure collegandosi a “Mappe”.

Il primo servizio si troverà sia nella home page che nella sezione “Operazioni” raggiungibile nella barra di navigazione posizionata nella barra inferiore dell’app. Per quanto riguarda la sezione “Mappe” è anch’essa presente nella barra di navigazione ma si dovrà permettere la geolocalizzazione della propria posizione per trovare gli uffici postali più vicini alla propria dimora e selezionare quello che si preferisce. A questo punto, si potrà scegliere il servizio che si desidera nonché il giorno e l’orario. Una volta completata la richiesta, il riepilogo dell’operazione comparirà direttamente in home page. Selezionando quest’ultimo, si avranno quindi tutte le informazioni indispensabili per presentarsi allo sportello e concludere l’operazione.

