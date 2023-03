Case green, si risparmia davvero? Acquistarle può essere più conveniente

Quanto conviene acquistare o vendere case green? Anche il mercato immobiliare si sta preparando sempre più a un futuro sostenibile, ma è davvero possibile risparmiare con questo tipo di appartamenti? Scopriamolo insieme dati alla mano.

Case green, quanto si risparmia?

Innanzitutto, cosa si intende per case green? Con questo termine ci si riferisce a immobili con alto risparmio energetico ed emissioni di gas pari o vicine allo zero. Tutte le case, infatti, sono ormai da tempo classificate in base alla classe energetica di appartenenza. Al primo posto, identificabile quindi come casa green c’è la classe A4, mentre all’ultimo posto abbiamo la classe G. Fatta questa doverosa premessa, andiamo finalmente a vedere se c’è un effettivo risparmio in merito all’acquisto e vendita di tali immobili così classificati. in realtà, possiamo darvi subito una risposta affermativa in merito, in quanto le direttive dell’unione europea sono proprio quelle di lanciare tutta una serie di agevolazioni al fine di incentivarne la costruzione o la riqualifica energetica.

Ciò significa che l’efficienza energetica aumenta il valore dell’immobile, quindi venderlo è più conveniente. Allo stesso tempo, però, le banche saranno incentivate ad accettare i mutui per case green in quanto riceveranno una serie di agevolazioni, quindi anche comprarle sarà più conveniente. Gli istituti di credito, infatti, stanno spingendo sempre più i compratori a mutui di questo tipo attraverso sconti e agevolazioni varie. Insomma, il mercato immobiliare sta andando fortemente in questa direzione e le case sostenibili, quelle con classe energetica A4, saranno senza dubbio in futuro sempre più presenti e numerose.

Dati alla mano

Grazie ai dati raccolti da MutuiOnline.it, la sezione Economia del Corriere della Sera ha offerto un’interessante simulazione in merito.

Si è preso in esame un mutuo green da 210 mila euro per una casa dal valore di 300 mila euro. La simulazione ci dice che i dati per i mutui di case green sono di importo più alto rispetto ai mutui standard. Inoltre, la media anagrafica dei clienti è solitamente più bassa (da 40 a 37 anni). Alcuni numeri: la richiesta media per unè di 174 mila euro, mentre per le che standard è di 131 mila euro. A tal proposito, la durata media del mutuo sale da 24 a 26 anni.

Insomma, ci sono tanti motivi che ci fanno capire perché alle banche piacciono decisamente di più i mutui per case green, e per questo motivo decidono di applicare taeg più bassi fino allo 0,30 euro. La cosa quindi finisce per essere vantaggiosa anche per chi compra, offrendo quindi quella che è una tendenza ormai chiara per il mercato immobiliare del futuro.