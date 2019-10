Carta American Express: 320 euro di sconto sugli acquisti e 150 euro di voucher viaggi

Per i nuovi clienti che vorranno attivare la carta platino American Express ci sarà un’offerta di benvenuto. Si avranno 320 euro di sconto sugli acquisti con carta se si spenderanno 5.000 euro nei primi tre mesi. Inoltre si avranno 150 euro di voucher per i propri viaggi.

La carta platino di American Express

Le info.

Il costo della carta platino American Express sarà di 60 euro al mese per un totale di 720 euro all’anno. La quota base includerà anche 1 carta platino supplementare in metallo e fino a 4 carte oro supplementari. Qualora si abbia bisogno di altre carte di platino: il costo per ognuna di esse sarà di 720 euro all’anno mentre annualmente quelle oro costeranno 150 euro ciascuna. Si avranno, però, numerosi vantaggi, eccoli:

priority Pass livello Prestige3 : per accedere illimitatamente ad oltre 1.200 Vip Lounge in più di tremila aeroporti nel mondo,

: per accedere illimitatamente ad oltre 1.200 Vip Lounge in più di tremila aeroporti nel mondo, salta la coda ai controlli di sicurezza : mostrando la carta platino insieme a quella di imbarco sarà possibile accedere alla corsia preferenziale “Fast Track Security Lane” nei principali aeroporti del nostro paese,

: mostrando la carta platino insieme a quella di imbarco sarà possibile accedere alla corsia preferenziale “Fast Track Security Lane” nei principali aeroporti del nostro paese, assicurazione viaggio globale : per avere una protezione totale per se stessi e per la propria famiglia (fino a 5 milioni di assicurazione medica),

: per avere una protezione totale per se stessi e per la propria famiglia (fino a 5 milioni di assicurazione medica), noleggia un’auto ovunque tu sia : per ogni destinazione grazie alla carta Platino ci sarà un’automobile che vi aspetta,

: per ogni destinazione grazie alla carta Platino ci sarà un’automobile che vi aspetta, global dining collection : esperienze uniche e benefici in oltre quattrocento ristoranti in tutto il globo,

: esperienze uniche e benefici in oltre quattrocento ristoranti in tutto il globo, American Express experiences : grazie a tale carta si potrà accedere agli eventi più attesi non soltanto in Italia ma anche all’estero,

: grazie a tale carta si potrà accedere agli eventi più attesi non soltanto in Italia ma anche all’estero, fine hotels & resorts e the hotel collection : tanti privilegi nelle strutture migliori di tutto il mondo,

: tanti privilegi nelle strutture migliori di tutto il mondo, servizio viaggi dedicato : American Express aiuterà il cliente a gestire ogni cosa del proprio viaggio sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro ed infine

: American Express aiuterà il cliente a gestire ogni cosa del proprio viaggio sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro ed infine 1 euro speso = 1 punto membership rewards: gli acquisti che si faranno si trasformeranno in voucher sconto e premi.

American Express e le info sulla carta Platino

Per richiedere la carta platino American Express sarà necessario avere un reddito annuo lordo di almeno 60 mila euro nonché un Iban e conoscere l’anno preciso di apertura del proprio conto sia esso postale o bancario.

Si dovrà poi avere a portata di mano la patente di guida o il passaporto nonché il codice fiscale o la tessera sanitaria. Sarà poi necessario essere maggiorenni e risiedere in Italia. La Banca ricorda che per quanto concerne l’Iban, esso dovrà essere collegato ad un conto corrente e non soltanto ad una carta prepagata.

Sarà possibile anche richiedere la carta Platino in pochi semplici passaggi e con la firma digitale. Basterà scattare una fotografia dallo smartphone per inviare i documenti. Ovviamente poi sarà l’American Express a decidere se approvare o meno la richiesta.

L’offerta su indicata si potrà sottoscrivere fino al 6 novembre 2019 e sarà riservata a coloro che hanno una carta base e che non siano stati negli ultimi dodici mesi titolari di una carta American Express iscritta al programma Membership Rewards.

Si ricorda infine che ogni anno al rinnovo della carta si avrà in automatico un voucher virtuale di 150 euro che sarà valido per sei mesi. Esso si potrà utilizzare soltanto per acquisti mediante sito americanexpress.it/viaggi e darà diritto a ricevere uno sconto di 150 euro sul prezzo complessivo della prenotazione. Non si potrà cumulare, cedere e potrà essere utilizzato in un’unica soluzione.

