Carburanti alle stelle? La classifica delle auto che consumano meno nel 2023

Il prezzo di benzina e diesel resta molto alto e il caro carburanti è sempre più un’emergenza. Il nostro amico, il sig. Mario Rossi, ha deciso di cambiare auto ed è alla ricerca delle vetture che consumano meno, tra quelle in vendita nel 2023. Le classifiche che presentiamo riguardano tutte le motorizzazioni: benzina, diesel, GPL, elettrica plug-in, e completamente elettrica. La scelta dell’auto giusta non è semplice, perché bisogna coniugare le proprie esigenze con il budget. Il sig. Mario Rossi sa bene che, quando si tratta di scegliere la vettura giusta, bisogna tenere conto sia dei consumi che della tipologia dei motori. Ma è consapevole anche che l’efficienza del carburante varia notevolmente a seconda dello stile di guida e della tipologia di utilizzazione dell’auto.

In questo articolo, forniremo tutte le informazioni utili per orientarsi sui modelli che consumano meno nel 2023, per tutte le tipologie di motori.

Benzina, ecco quali sono le auto che consumano meno nel 2023

Al primo posto delle automobili a benzina che consumano meno nel 2023 si trova la Toyota Yaris Hybrid.

Il motore a benzina da 1,5 litri accompagnato da un motore elettrico che consente una guida che accresce l’efficienza. Questa vettura ha un consumo che si attesta intorno a 3,3 litri ogni 100 chilometri. Si tratta di un dato davvero importante.

Il secondo posto è occupato dalla Renault Clio che presenta un motore a benzina a tre cilindri da 1,0 litri. Questa vettura presenta un consumo di 4,1 litri per 100 chilometri, ed è disponibile anche in una versione ibrida.

Sull’ultimo gradino del podio troviamo la Volkswagen Polo con un consumo medio che si attesta a 4,2 litri per 100 chilometri. La vettura è disponibile sia con motorizzazione a benzina che con motore diesel.

Diesel, quale scegliere?

La classifica delle auto che consumano meno nel 2023, per quanto riguarda le motorizzazioni a diesel, è sicuramente la Kia Rio. La vettura presenta un motore da 1,6 litri e promette un consumo medio che si attesta intorno a 3,6 litri per 100 chilometri.

Al secondo posto di questa classifica, si posiziona la Seat Ibiza. L’auto ha un motore da 1,6 litri e presenta un consumo medio che è intorno ai 3,8 litri per 100 chilometri, questa vettura presenta anche una motorizzazione a benzina.

Il terzo posto è occupato dalla Skoda Fabia. Il consumo medio attestato è di 4,0 litri per 100 chilometri e presenta un motore da 1,6 litri. Anche in questo caso è disponibile la versione a benzina.

Elettriche, ibride plug-in e GPL, quali consumano meno?

La classifica delle auto ibride plug-in presenta vettura di un certo livello e di un certo costo. Al primo posto troviamo, infatti, la Mercedes GLC che ha un’efficienza di appena 0,4 kWh per 100 chilometri. Al secondo posto troviamo la BMW Serie 2 e al terzo posto la BMW X1.

Passando invece alla graduatoria delle auto completamente elettriche che consumano meno, troviamo al primo posto la Fiat 500e, che tra l’altro è stata una delle vetture più vendute nel primo trimestre del 2023. L’efficienza è di 13 kWh per 100 chilometri. Il secondo posto è occupato dalla Hyundai Ioniq 5 che promette un’efficienza di 13,8 kWh per 100 chilometri. Sull’ultimo gradino del podio troviamo la Dacia Spring che ha un’efficienza di 13,9 kWh per 100 chilometri.

Concludiamo con le vetture a GPL. La Dacia Sandero è quella che ha i consumi più bassi, seguita da Renault Clio e Renault Capture.

Il sig. Mario Rossi ha trovato tutte le indicazioni che cercava, adesso deve soltanto riflettere a partire dal proprio budget e dai propri desideri. Riassumendo, le auto che consumano meno nel 2023 sono le seguenti. Per la motorizzazione a benzina, è la Toyota Yaris Hybrid. Se optiamo per il diesel, è la Kio Rio. Se siamo attratti dalle ibride plug-in, la Mercedes GLC, mentre per le completamente elettriche la ‘nostra’ Fiat 500e.

Infine, se siamo attratti dal GPL, la scelta ricade sulla Dacia Sandero.

