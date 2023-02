Cambio biglietto Italo gratuito o a pagamento? Scoperta una contraddizione

Una utente ha scoperto, suo malgrado, che il cambio biglietto di Italo non è davvero gratuito. Per modificarlo infatti serve pagare. Ecco il caso che ha mostrato le contraddizioni nel sistema della nota compagnia di trasporti ferroviari ad alta velocità.

Cambio biglietto Italo, come fare?

L’utente protagonista dell’episodio ha raccontato il suo caso affermando di aver acquistato tempo fa un biglietto Italo tariffa flex, in quanto non era sicura della partenza. La tratta in questione era Roma – Milano e la tariffa scelta permetteva appunto di modificarla senza costi. Sull’offerta era infatti specificato:

“Cambi gratis quante volte vuoi, orario, data e nome del viaggiatore fino a 3 minuti prima della partenza”.

Date le circostanze personali, la donna ha dovuto cambiare il suo appuntamento per Milano, ma era fiduciosa del fatto che sarebbe bastata una telefonata ad Italo per modificare il suo biglietto di viaggio. Purtroppo, invece, ha scoperto che non è così, poiché dal call center le spiegano che sono ancora in vigore le regole Covid, regole che hanno modificato tale procedura. Ragion per cui, è necessario il numero a pagamento, oppure effettuare l’operazione in biglietteria. L’utente, esterrefatta, si chiede se sia normale che non esista un numero telefonico gratuito per queste operazioni.

Svelato l’arcano, e non è colpa del Covid

A quanto pare, purtroppo è proprio così.

E sempre bene controllare nei dettagli le offerte dei treni e le promo in generale, anche quando sembrano particolarmente semplici, oltre che vantaggiose. Dunque, ricapitolando: il cambio biglietto di Italo nella tariffa flex è effettivamente gratuito, ma per farlo bisogna andare agli sportelli fisici. Per quanto riguarda, invece, la modifica telefonica, in questo caso il numero è a pagamento.

“I canali per effettuare il cambio nome, operazione gratuita, sono le nostre biglietterie oppure il numero Italo Assistenza 892020. Era così anche prima del Covid, il numero 060708 è adibito esclusivamente alle operazioni di acquisto, mentre per l’assistenza post vendita i viaggiatori possono contattare 892020 o rivolgersi ai nostri operatori in stazione”.

Interpellata sull’argomento, la compagnia ha così risposto:

Insomma, il Covid non c’entra assolutamente nulla, e la politica di Italo in merito a modifiche dei biglietti già acquistati è sempre stata la stessa, pandemia o no. Ma quanto costa questo numero a pagamento? Il costo è di 30,5 centesimi di euro allo scatto e di 54,9 centesimi di euro al minuto. Insomma, ad occhio e croce, sperando che non ci siano lunghi tempi di attesa in coda, potremmo dire che tale modifica che verrà a costare almeno un 3 euro, considerando anche il tempo che ci vorrà per comunicare tutte le modifiche al call center. E dobbiamo aggiungere che è davvero singolare che una promo che offre il cambio biglietto Italo gratis, si rivela esserlo solo per le biglietterie fisiche, e non offra il medesimo servizio anche tramite call center.