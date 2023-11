Buoni fruttiferi postali: ecco come calcolare il valore

I buoni fruttiferi postali sono una forma di investimento a basso rischio offerta da Poste Italiane in Italia. Tali prodotti sono molto popolari nel nostro paese perché sicuri: godono infatti della garanzia dello Stato. Inoltre, hanno tassi di interesse nuovamente competitivi rispetto a qualche mese fa e sono semplici da aprire.

Si possono infatti sottoscrivere mediante l’ausilio del personale dell’ufficio postale o direttamente da web. In più, una delle caratteristiche che piace molto è la flessibilità. Esistono, infatti, diversi tipi di bfp con regole e scadenza diverse e ciò dà la possibilità agli investitori di scegliere l’opzione che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Ma come si fa a calcolare il valore del buono fruttifero postale?

Il simulatore

Sul sito ufficiale di Poste Italiane è disponibile un simulatore grazie al quale si potrà calcolare il valore dei buoni fruttiferi postali che si hanno depositati nel cassetto e di quelli attualmente in collocamento.

I passaggi da eseguire per effettuare tale operazione saranno molto semplici. Dalla home page si dovrà cliccare su “Risparmio e Investimenti” e poi su “buoni fruttiferi postali”. In alto si troveranno, poi, le voci “simula” e “calcola” per cui si potranno eseguire due operazioni. Nel primo caso, simulare il valore dell’acquisto del buono che si sceglie oppure (nel secondo) calcolare quanto vale oggi un buono sottoscritto tempo fa.

Nel caso della simulazione si dovrà inserire l’importo (ad esempio 5000 euro) e l’arco temporale dell’investimento che si vuole effettuare tra periodo breve-medio e medio-lungo. Inserendo tali dati, il simulatore proporrà quali sono i buoni fruttiferi che si possono sottoscrivere attualmente in collocamento (si avrà anche la possibilità di confrontare dettagliatamente due titoli).

Inoltre, sarà possibile effettuare la medesima operazione anche sui bfp dedicati ai minori fino a 16 anni e mezzo cliccando su “vorrei acquistare un buono minori”.

Buoni fruttiferi postali: ecco come calcolare il valore

In quest’ultimo caso si dovrà inserire la cifra che si desidera accantonare e la data di nascita del minore per conoscere il dettaglio degli interessi alla maggiore età del minore.

Mediante sito ufficiale di Poste Italiane sarà possibile calcolare anche gli interessi dei buoni fruttiferi postali già in essere. Ecco l’esempio diramato: se il titolo è stato sottoscritto il 5 febbraio 2008, si dovrà inserire tale data e poi cliccare su “calcola”. Andrà poi inserito il valore nominale, il tipo di titolo e la data di rimborso (ad esempio 1 giugno 2023). Fatta tale operazione, cliccando sul tasto “calcola”, si avranno tutte le informazioni relative al buono in nostro possesso.

Si potranno scegliere buoni dematerializzati o cartacei da sottoscrivere (tipologia) ma la prima opzione sarà quella più conveniente. Con essa, infatti, la scrittura contabile verrà eseguita direttamente sul conto di regolamento. Quest’ultimo potrà essere il conto corrente BancoPosta o il libretto di risparmio postale. La convenienza di tali titoli è che il rimborso avverrà direttamente su conto di regolamento. Significa che non sarà necessario recarsi alle Poste per farne richiesta e in più si eviterà che il proprio titolo cada in prescrizione. Ricordiamo che quando si verifica quest’ultima, dieci anni dopo la scadenza del bfp, si rischia di perdere il capitale investito nonché gli interessi maturati.

Riassumendo…

1. Sul sito di Poste Italiane è disponibile uno strumento che aiuta a calcolare il valore dei buoni fruttiferi postali che si hanno custoditi nel cassetto

2. Si potrà anche sapere quanto varrà un titolo che si intende sottoscrivere

3. Ricordiamo che i bfp potranno essere sottoscritti sia in forma cartacea che dematerializzata e che quest’ultima è senz’altro quella più conveniente perché si evita la prescrizione.

