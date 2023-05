Btp Valore dura solo 4 anni ed è per i piccoli risparmiatori: batte il bfp Soluzione Eredità?

Per i piccoli risparmiatori, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che a giugno lancerà il Btp Valore. Si tratta di una nuova tipologia di Titoli di Stato dedicati solo ai risparmiatori individuali e affini (mercato Retail).

Ricordate sempre però che prima di investire in Btp, è necessario chiedersi qual è il tasso di interesse e soprattutto qual è l’orizzonte temporale potenziale. Bisognerà essere certi di poter accantonare una determinata cifra per tutta la durata del titolo. Come tutti sapranno, infatti, i titoli di Stato sono degli strumenti sicuri di investimento se si portano alla scadenza. Nel caso in cui il proprio denaro si debba disinvestire prima, potrebbero esserci condizioni poco favorevoli e quindi una perdita in conto capitale.

Meglio preferire allora il buono fruttifero postale Soluzione Eredità collocato sul mercato già da qualche mese da Poste Italiane?

Il Bfp Soluzione Eredità

A differenza del Btp (anche di quello Valore), con qualsiasi buono fruttifero postale è possibile richiedere in ogni momento il rimborso del capitale investito senza dover temere le fluttuazioni del mercato.

Il titolo in questione, però, non è dedicato a tutti ma solo ai beneficiari di un procedimento successorio concluso in Poste. Chi possiede tali requisiti, quindi, dovrà assolutamente prendere in considerazione questo prodotto perché dura soltanto quattro anni e offre un rendimento effettivo annuo lordo che è del 3%. Il punto di forza è che se si chiederà il rimborso prima dei quattro anni, si avrà sempre diritto alla cifra investita. Non si riceveranno, invece, gli interessi maturati.

Il buono fruttifero postale Soluzione Eredità, così come gli altri bfp, poi, non ha alcun costo di sottoscrizione eccetto gli oneri di natura fiscale.

Inoltre gli interessi sono soggetti a una tassazione del 12,50%.

Considerata la durata minima rispetto ad altri prodotti, potrebbe rivelarsi quindi la scelta giusta per un investimento a rischio zero.

Il Btp Valore, come ha annunciato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, debutterà dal 5 al 9 giugno (fino alle ore 13) salvo chiusura anticipata. Avrà poi una durata di 4 anni così come il bfp Soluzione Eredità.

Esso offrirà anche un premio fedeltà per coloro che lo porteranno alla scadenza. Per quanto riguarda le cedole, esse saranno periodiche e calcolate in base a dei tassi prefissati che cresceranno nel tempo. Al momento, però, queste ultimi non si conoscono in quanto verranno comunicati a giugno, esattamente il 1° insieme al codice Isin che identifica il titolo.

Tale strumento di investimento, però, non sarà agganciato all’inflazione come il Btp Italia e, come detto, potrà essere acquistato soltanto dai piccoli risparmiatori retail. Non si dovrà pagare alcuna commissione per l’acquisto ma l’investimento minimo dovrà essere di 1000 euro.

Così come per i buoni fruttiferi postali anche per il Btp Valore, si applicherà sul rendimento la tassazione agevolata del 12,5. Inoltre non si pagheranno le spese di successione sulle cedole e sul premio fedeltà.

Che dire di più su questo titolo? Che il collocamento avverrà sulla piattaforma MOT mediante due banche dealers che sono la Unicredit e Intesa Sanpaolo.

In ogni caso tutte le comunicazioni ufficiali, le Faq, la scheda informativa e la nota tecnica si potranno trovare sul sito ufficiale del Mef nonché su quello del Dipartimento del Tesoro nella sezione “Debito Pubblico”. Qualora vogliate sottoscrivere tale titolo ricordate sempre le parole di Warren Buffet “investire è semplice, non è facile“.

