Bollo auto: la domiciliazione bancaria fa risparmiare?

Il bollo auto è una tassa automobilistica che si deve per forza pagare se si è proprietari di un veicolo, anche se esso non viene messo in circolazione. Ovviamente il costo è diverso a seconda della potenza espressa in kilowatt, quest’ultima si trova sulla carta di circolazione o sul libretto.

Si tratta di una delle tasse più discusse e antipatiche per gli italiani perché non si capisce per che cosa verrà utilizzata. In molti si chiedono infatti il perché, nonostante tale tributo, lo stato di salute delle strade italiane sia ancora pessimo in alcune tratte e perché l’importo sia più alto rispetto ad altri paesi dell’Unione Europea.

Nonostante gli italiani siano scettici, questa tassa va pagata altrimenti, dopo 3 anni consecutivi di mancato pagamento può scattare la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico. Significa che l’automobile non potrà più circolare e per farlo sarà necessaria una nuova immatricolazione oltre al saldo del bollo auto non pagato.

La domiciliazione

C’è però un modo per risparmiare che è la domiciliazione bancaria.

Con la domiciliazione bancaria si può davvero risparmiare sul bollo auto e visti tutti gli aumenti degli ultimi tempi, è un’alternativa che si potrebbe considerare.

Nella regione Lombardia, ad esempio, se si pagherà il bollo auto in questo modo si avrà uno sconto del 15% mentre se si ha già domiciliato il pagamento di tale tributo, lo sconto passerà in automatico dal 10 al 15%. In più, addebitando questa tassa sul proprio conto, si avranno anche altri vantaggi. In primis, si rispetterà la scadenza per cui si eviterà il pagamento di eventuali sanzioni e poi si risparmierà sulla commissione, anche se quest’ultima costa soltanto 1 euro.

Anche in Campania, la domiciliazione bancaria farà risparmiare, si usufruirà infatti del 10% di sconto sull’importo dovuto per ciascun periodo di imposta. Inoltre si avrà la comodità di pagare entro il termine di scadenza senza incorrere, anche in questo caso, nelle sanzioni previste per ritardato pagamento.

Sempre sul sito della regione Lombardia, poi, si legge che ci sarà uno sconto anche per enti e imprese. Grazie alla domiciliazione bancaria, infatti, si potrà fruire di una riduzione del 15% se non si possiedono più di cinquanta veicoli. Nel caso il numero fosse più alto, invece, il risparmio sarà del 10%.

Le esenzioni

Non tutti dovranno pagare il bollo auto in quanto ci sono delle esenzioni. Esse riguardano i veicoli ecologici come quelli elettrici o a metano ma solo se individuati dalla normativa regionale di riferimento. Inoltre i ciclomotori e i quadri cicli leggeri (chiamati anche minicar) per i quali è necessario sostenere la tassa di circolazione.

E ancora, i veicoli che si usano per trasportare le persone con disabilità o quelli che sono ultratrentennali. Per questi ultimi, infatti, si pagherà solo la tassa di circolazione. Ogni regione, però, potrebbe ampliare i casi di esenzione per cui il suggerimento è quello di verificare sul sito della propria regione o recarsi all’ufficio tributi.

