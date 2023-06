Regna una grande confusione nel mondo dell’energia e gli italiani non sanno cosa sia meglio per contenere i costi delle bollette luce e gas. A partire dal 10 gennaio 2024 ci sarà il passaggio al Mercato Libero, ma non tutti sanno che chi si trova nel Regime di Maggior Tutela, e non sceglierà alcun operatore privato, resterà comunque tutelato. Le migliori opzioni per risparmiare sulle bollette sono tre: la prima è restare o tornare nel Regime di Maggior Tutela, la seconda concerne le cosiddette offerte Placet del Mercato Libero, la terza sono i cosiddetti Gruppi d’Acquisto. In questo articolo, facciamo il punto della situazione e cerchiamo di capire cosa possa convenire maggiormente all’utente.

Restare o tornare al Regime di Maggior Tutela

La prima opzione per risparmiare sulle bollette luce e gas è sicuramente quella di tornare o restare, in questo momento e per il prossimo futuro, nel Mercato Tutelato dell’energia.

A partire dal mese di gennaio 2024 è stato annunciato il passaggio al Mercato Libero, ma permangono le tutele per gli utenti che avessero deciso di restare o tornare nella Maggior Tutela.

A partire da gennaio, infatti, coloro che avranno preso questa decisione, vedranno la propria utenza messa all’asta tra i diversi provider e sarà aggiudicato da quello che avrà dimostrato di essere più vantaggioso per il cliente. L’esperienza di piccole e microimprese ha dato già i suoi ottimi frutti: il sistema delle aste ha permesso di sottoscrivere contratti anche più convenienti della Maggior Tutela e di gran lunga i più convenienti nel Libero Mercato.

Questo sistema di tutela durerà per quattro anni. Allo scadere di questo periodo, il fornitore a cui è stata affidata l’utenza tramite asta sarà comunque obbligato a offrire la sua tariffa più conveniente.

Bollette luce e gas, come risparmiare: ritorno alla Maggior Tutela, offerte Placet e Gruppi d’Acquisto

Un ulteriore elemento da tenere presente è che in ogni momento, per chi volesse, sarà possibile il passaggio completo e senza tutele al Mercato Libero. Quindi assoluta libertà di movimento, ma anche sistema di tutele. Al cittadino, la scelta. Ricordiamo che tornare alla Maggior Tutela è semplicissimo, non prende più di 1-2 mesi e soprattutto non ha costi per l’utente.

Ma non c’è soltanto il ritorno alla Maggior Tutela. Chi intende risparmiare sulle bollette luce e gas e si trova nel Mercato Libero dovrebbe conoscere le opzioni ‘Placet’ e i cosiddetti ‘Gruppi d’Acquisto’.

Iniziamo dalle offerte Placet. Secondo la normativa vigente i venditori di gas ed elettricità sono obbligati a offrire a famiglie e piccole imprese offerte con condizioni contrattuali decise dall’Autorità (ARERA). I prezzi delle offerte Placet sono comunque decisi dai venditori e vengono rinnovati ogni 12 mesi. Il provider deve proporre due tipologie di offerte Placet. Una a prezzo fisso per 12 mesi e una a prezzo variabile (indicizzato a partire dall’andamento dei mercati). Si tratta di una soluzione di compromesso che può essere valutata.

Esiste poi l’opzione dei Gruppi d’Acquisto. Queste organizzazioni nascono con una finalità precisa, quella di selezionare venditori di energia elettrica o gas per tutti gli aderenti al gruppo. Sono promossi da un soggetto che si definisce ‘organizzatore’ mediante campagne periodiche o permanenti, durante le quali i clienti possono unirsi. Il Gruppo d’Acquisto seleziona l’offerta più vantaggiosa e la propone agli aderenti che così possono sottoscrivere un contratto di fornitura alle condizioni stabilite. Importante sottolineare che prima dell’adesione del cittadino, il Gruppo d’Acquisto deve fornire una serie di informazioni sulle modalità di adesioni ed eventuali adempimenti richiesti. Dall’esiste di eventuali obblighi di permanenza per un tempo minimo da parte dell’utente, alle modalità e ai termini di recesso con tutti gli effetti che ne possono derivare.

Riassumendo…

Da considerare anche la possibile presenza di corrispettivi richiesti per l’esecuzione delle attività.

1. È possibile tornare al Regime di Maggior Tutela anche in vista del passaggio al Mercato Libero a partire dal mese di gennaio 2024.

2. L’opzione più conveniente per risparmiare sulle bollette luce e gas è proprio il ritorno al Mercato Tutelato: non solo permangono sistemi di tutela per il cittadino, ma l’esperienza delle piccole e microimprese ha mostrato la convenienza di questa scelta.

3. Per chi dovesse preferire restare nel Mercato Libero ci sono due ulteriori opzioni.

4. La prima sono le offerte Placet che i venditori privati sono obbligati a proporre agli utenti.

5. La seconda riguarda l’adesione ai Gruppi d’Acquisto.

