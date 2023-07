Bollette luce e gas: ecco come potrai risparmiare con le offerte standard Placet

Il caro energia, con il suo impatto sulle tariffe delle bollette luce e gas, resta uno dei grandi problemi che i paesi europei stanno affrontando a partire dallo scoppio della guerra in Ucraina. In Italia si aggiunge anche la questione della fine del Mercato Tutelato, a partire dal 10 gennaio 2024, e la possibilità da parte dei gestori privati di modificare unilateralmente i contratti (e dunque costi e tariffe) a partire dal 1° luglio 2023. Un consumatore, per provare a risparmiare, deve essere oramai una sorta di esperto, perché il cittadino ignaro rischia costantemente di finire nella rete di un Mercato Libero sempre più selvaggio e indomabile. In questo articolo, forniremo tutte le informazioni su una delle varie possibilità per risparmiare, quella di aderire alle offerte standard per i clienti finali ‘Placet’. La valutazione è sempre soggettiva (e a partire dal tipo di contratto in essere), ma essere informati è il primo passo per poter prendere decisioni consapevoli.

Cosa sono le offerte standard per i clienti finali ‘Placet’

Dopo aver spiegato cos’è il Servizio a Tutele Graduali e perché e come risparmiare con i Gruppi d’Acquisto Energia in questo articolo analizzeremo le cosiddette offerte ‘Placet’, uno dei modi migliori per risparmiare sulle bollette luce e gas. La legge n. 124 del 2017 stabilisce che i fornitori privati di energia abbiano l’obbligo di proporre a famiglie e piccole imprese almeno una ‘offerta’ di fornitura a prezzo fisso e almeno una ‘offerta’ a prezzo variabile. Arera ha così introdotto la disciplina della cosiddetta offerta ‘Placet’ (acronimo che sta per ‘Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela’ – PLACET), si tratta di un obbligo per cui il venditore deve inserire nel proprio pacchetto di proposte, un’offerta con condizioni contrattuali definite dalla stessa Autorità.

Le caratteristiche delle offerte ‘Placet’ sono le seguenti.

1. La struttura del prezzo è stabilita da ARERA, ed è inderogabile.

2. Le condizioni contrattuali sono stabilite da ARERA, e sono inderogabili.

3. Le condizioni economiche sono decise dal venditore e rinnovate ogni 12 mesi.

Le offerte ‘Placet’ sono tra le più semplici per l’utente e sono facilmente confrontabili l’una con l’altra. Le condizioni economiche, che hanno una durata di 12 mesi, prevede che al decimo mese l’utente riceva una comunicazione dal rivenditore. Nella comunicazione dovrà essere chiarito quali saranno le nuove condizioni economiche a partire dal tredicesimo mese. In questo modo, il cliente è libero di accettare oppure no le modifiche, e nel caso di recedere liberamente dal contratto.

Bollette luce e gas: ecco come potrai risparmiare con le offerte standard Placet

Anche se, al momento, tornare nel Mercato Tutelato è il miglior modo per risparmiare, per quanto concerne le offerte ‘Placet’ si tratta di una buona forma di compromesso, se si intende restare nel Mercato Libero. Come abbiamo già sottolineato, ogni rivenditore prevede una proposta a prezzo fisso e una a prezzo variabile. In entrambi i casi, il costo dell’energia sarà articolato in una quota fissa espressa in euro/cliente/anno, e una quota energia espressa in euro/kWh (per l’energia elettrica) o euro/Smc (per il gas).

Le offerte ‘Placet’ per l’energia elettrica presentano un prezzo indicizzato al PUN, espresso in euro/kWh), così come è stato definito dal GME. Il prezzo è ovviamente differenziato per fasce orarie (soltanto in caso di contatore telegestito). Per i clienti domestici, si tratta delle fasce orarie F1 e F23. Per il mese di maggio 2023, ecco quali sono stati i prezzi: 0,109986 euro/kWh per la Fascia 1 e 0,103675 euro/kWh per la Fascia 23.

Le offerte ‘Placet’ per il gas presentano un prezzo indicizzato al TTF e viene definito ogni tre mesi. Nel II trimestre del 2023, il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento è di 0,568812 euro/Smc o di 14,766667 euro/GJ.

Riassumendo…

Quello che il cittadino può fare è verificare qual è la spesa nelle proprie bollette luce e gas, relative al costo dell’energia. E, in questo modo, decidere se aderire o meno a una possibile offerta ‘Placet’.Per chi volesse approfondire, i riferimenti normativi sono i seguenti.1. Delibera 89/2018/R/com.2. Delibera 848/2017/R/com.3. Delibera 555/2017/R/com.

1. Il Mercato Libero è sempre più selvaggio e incomprensibile, valutare le offerte ‘Placet’ potrebbe essere una delle migliori soluzioni per iniziare a risparmiare sulle bollette luce e gas.

2. Le offerte standard per i clienti finali ‘Placet’ possono essere a prezzo fisso o a prezzo variabile. La struttura del prezzo e le condizioni contrattuali sono stabilite da ARERA, e sono inderogabili.Le condizioni economiche sono decise invece dal venditore e rinnovate ogni anno.

3. Valutare i costi dell’energia delle offerte ‘Placet’ proposte dai differenti rivenditori, mettendole a confronto con la propria, è quanto un cittadino consapevole dovrebbe fare per iniziare a risparmiare sulle bollette.

