In questa fase di passaggio dal Mercato tutelato al Mercato Libero e in un momento di grande volatilità delle tariffe energetiche, a causa delle crisi internazionali, imparare a consultare con competenza le bollette luce e gas rappresenta un buon modo per difendersi e risparmiare. Bisogna sottolineare immediatamente che le bollette luce e gas sono documenti che riportano tutte le informazioni relative alle forniture di una casa o di un’attività. Saper leggere e interpretare le bollette è fondamentale innanzitutto per controllare i consumi e verificare le tariffe applicate.

Ma anche e soprattutto per confrontare le offerte dei diversi fornitori. Questo è ancora più vero nel momento in cui si è obbligati a passare dal mercato tutelato al mercato libero. Tra i dati presenti nelle bollette luce e gas, ce n’è uno che spesso viene trascurato ma che invece ha una grande importanza: il codice cliente. Vediamo cos’è, a cosa serve e come trovarlo.

Cos’è e a cosa serve il codice cliente sulle bollette luce e gas

Il codice cliente è un numero identificativo che viene assegnato a ogni fornitura luce e gas da parte del fornitore scelto. Si tratta di un codice univoco, composto da 7-9 cifre, che serve a riconoscere il cliente e la sua utenza in modo rapido e sicuro. Il primo elemento da tenere presente è che si tratta di un numero da non confondere, per quanto riguarda la bolletta della luce, con il codice POD per quanto riguarda il gas, con il codice PDR, che hanno la funzione di identificazione dei punti dove avvengono le forniture, dunque il contatore di luce e gas.

Ma a cosa serve questo numero? Il codice cliente è decisivo per comunicare con il servizio clienti del fornitore, sia quando si richiede assistenza sia quando si intende ottenere informazioni sulle utenze attive. Grazie a questo codice, infatti, il fornitore ha la possibilità di accedere alla scheda anagrafica del cliente, alla sua situazione contrattuale, ai suoi consumi e alle sue bollette.

Dove trovare il codice cliente sulle bollette luce e gas

Il codice cliente è anche utile per effettuare operazioni complesse come la voltura, il subentro o la prima attivazione della fornitura.

Trovare il codice cliente è molto semplice, perché solitamente si trova nella prima pagina delle bollette luce e gas, in alto a destra o a sinistra, a seconda del fornitore. Può essere indicato con diverse diciture, come ad esempio: codice cliente, numero cliente, contratto numero, cliente n. ecc. Il codice è il medesimo sia per la bolletta cartacea sia per quella online, che si riceve via email o che si può consultare nell’area clienti del fornitore. Il codice cliente è uguale sia per la bolletta della luce che per quella delgas, quando si ha lo stesso fornitore per entrambe le forniture nella medesima abitazione.

Come trovare il codice cliente senza bolletta

Se non si ha a disposizione una delle bollette luce e gas, ma si ha bisogno di conoscere il proprio codice cliente, ci sono altri modi per reperirlo. Il più semplice è ovviamente accedere all’area clienti del fornitore, se si è registrati, oppure all’applicazione mobile, se disponibile. In queste piattaforme, infatti, si possono visualizzare tutti i dati relativi alla propria fornitura, compreso il codice cliente. Un altro modo è contattare il servizio clienti del fornitore, tramite il numero verde, la chat online o il modulo di contatto. In questo caso, però, bisognerà fornire altri dati per identificarsi, come il nome, il cognome, il codice fiscale e l’indirizzo della fornitura. Infine, è possibile reperirlo all’interno della documentazione firmata nel momento della stipula del contratto di fornitura.

In sintesi…

1. Il codice cliente è un dato importante che identifica la fornitura luce e gas e il cliente che ne usufruisce.

2. Si trova facilmente nella prima pagina della bolletta, ma si può anche reperire online, tramite il servizio clienti, o consultando la documentazione contrattuale.3. Il codice cliente serve per comunicare con il fornitore, per richiedere assistenza, informazioni o per effettuare operazioni sulla fornitura.4. Con la fine del mercato tutelato di luce e gas , il suggerimento è di tenerlo sempre a portata di mano, soprattutto se si vuole cambiare fornitore o passare dal mercato tutelato al mercato libero.