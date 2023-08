Risparmio di tempo e di sforzi, costi ridotti e accesso facilitato: ecco alcuni dei motivi per cui si cercano i nomi le banche più efficienti in circolazione.

In aiuto di coloro che eseguono questa ricerca arriva il nuovo report di S&P Global Market Intelligence che ha controllato per il secondo semestre 2022 trentadue istituti di credito. Ebbene, dal report si evince che la situazione è positiva: venti di essi sono anche riusciti a migliorare i propri indici. Hanno fatto bene anche le banche italiane, alcune delle quali rientrano nella lista delle prime dieci a livello europeo. Esse, quindi, si possono ritenere finalmente “non problematiche”, un’etichetta che da tempo è incollata a molti istituti di credito nostrani.

Non solo profitti ma anche efficienza di gestione

Come spiega Ilcorriere della Sera, l’ultima analisi effettuata da di S&P Global Market Intelligence ha preso in considerazione il cost income ratio (rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione) delle banche insieme alla loro efficienza e gestione.

Tra le migliori figurano la turca Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi che è riuscita a tagliare il cost income ratio del 94% portandolo al 32,09%. C’è poi la Dnb Bank (Norvegia) e la Swedbank (Svezia).

Segue nella lista un’italiana che è tra le migliori banche per efficienza d’Europa. Parliamo della Unicredit che si è piazzata in quarta posizione con un cost income ratio del 39% più basso del 10,28% rispetto allo scorso anno.

Banche più efficienti d’Europa 2023: ecco l’ultima analisi di S&P Global Market Intelligence

Oltre alla Unicredit, tra le banche più efficienti d’Europa c’è Intesa San Paolo al nono posto con un cost income ratio del 42,19% seguita al tredicesimo posto dalla Monte dei Paschi di Siena.

Quest’ultima è migliorata molto negli ultimi tempi: il cost income ratio, infatti, è del 46,2%, più basso del 6,6% rispetto al primo semestre e addirittura del 25,9% rispetto allo scorso anno.

Per molti, ripetiamo, conoscere questi dati è importante perché spesso si associano alle banche più efficienti delle particolari caratteristiche. Sono ritenute, infatti, più trasparenti rispetto ad altre per quanto concerne le tariffe e le commissioni e poi si è quasi certi che esse offrano dei servizi ai clienti di alta qualità. Questi ultimi possono essere, ad esempio, il supporto online, su linea telefonica ma anche chat in tempo reale. Tutti aspetti molto importanti quando si deve scegliere una banca con la quale operare.

Si cercano, inoltre, le banche più efficienti perché si è certi che esse possano offrire una vasta gamma di prodotti e servizi come prestiti, investimenti, conti correnti e depositi dando la possibilità ai clienti di avere tante opzioni sotto un unico tetto. Molte persone, quindi, cercano tali tipi di banche per risparmiare tempo, denaro ed energia nella gestione delle proprie finanze oltre che per beneficiare di servizi più avanzati e personalizzati.

Riassumendo…

È arrivata l’ultima analisi di S&P Global Market Intelligence del secondo semestre 2022

1. Da essa si evince quali sono le banche più efficienti d’Europa 2023

2. Nella top dieci ce ne sono anche due italiane

3. La Unicredit si piazza al quarto posto mentre Intesa Sanpaolo al nono

4. Monte dei Paschi di Siena è invece al tredicesimo posto ma con un notevole miglioramento.

[email protected]