Tutti pazzi per la carta di debito Postepay e per le altre prepagate emesse da Poste Italiane. Ma quali sono i motivi di tanto successo? Ebbene, esse sono generalmente accettate presso la maggior parte dei negozi, dei ristoranti e dei siti web in Italia e all’estero che accettano carte di pagamento Visa o Mastercard. Questo le rende convenienti per gli acquisti in tutto il mondo.

Inoltre, sono facili da ottenere e utilizzare: possono essere caricate con denaro e utilizzate per prelevare contanti dagli sportelli bancomat o per fare acquisti online o presso i negozi fisici.

Le diverse prepagate

In più, quelle prepagate (quindi non associate al conto) consentono alle persone di avere un maggiore controllo sulle proprie spese perché è possibile caricare solo l’importo desiderato. In questo modo si evita di accumulare debiti eccessivi. Tornando alla carta di debito, uno dei modi per attivarla è mediante sportello Atm, ma come si fa? Ecco una piccola guida.

La carta prepagata Postepay è disponibile in varie versioni: c’è la Standard, la Evolution, la PuntoLis e la Green e i costi da sostenere sono diversi a seconda di quella che si sceglie. La prima, ad esempio, non ha canone annuo in quanto si pagano solo 10 euro per l’emissione. La Evolution, invece, (che è quella dotata di Iban che permette quindi la domiciliazione di stipendio/pensione, bollette o l’invio dei bonifici) ha un canone annuale di 15 euro mentre per l’emissione si pagano 5 euro. Per richiederle ci si deve recare o all’ufficio postale o al punto Lis con codice fiscale e il documento in corso di validità. Infine c’è anche la carta di debito Postepay che è associata al conto BancoPosta e consente di prelevare denaro contante ed effettuare spese/pagamenti nei negozi convenzionati.

Come attivare la carta di debito Postepay da sportello Atm: ecco una piccola guida

La propria carta di debito Postepay collegata al conto BancoPosta è scaduta e si vuole attivare la nuova arrivata per posta? Ecco come fare: ci sono diverse soluzioni.

La prima è quella di recarsi presso un ufficio postale mentre la seconda è quella di affidarsi a uno dei tanti sportelli Atm ubicati sul territorio italiano. La procedura è semplice: basta inserire la nuova carta e seguire le indicazioni fornite sullo schermo ovvero inserire il pin della vecchia carta. Fatta tale operazione si apprenderà che la nuova carta è stata attivata. A questo punto non resterà che seguire il suggerimento di Poste Italiane che è quello di tagliare la vecchia carta di debito Postepay per motivi di sicurezza. La nuova carta, quindi, come tutti avranno capito, manterrà lo stesso pin. L’attivazione, comunque, potrà avvenire anche da canale digitale collegandosi al sito ufficiale di Poste Italiane.

Una volta eseguite tutte queste operazioni cosa si potrà fare con questa carta? Ebbene, operare online e autorizzare gli acquisti in app. In più, fare shopping con lo smartphone (sul quale andrà associata la Postepay) su Apple Pay, Google Pay oppure inquadrando il codice Qr Code nei negozi convenzionati. Inoltre si potrà trasferire denaro in app Postepay grazie al servizio P2P.

Riassumendo…

1. Esistono diversi tipi di Postepay tra cui la carta di debito associata al conto corrente

2. Essa si può attivare anche da sportello Atm in modo molto semplice

3. Basta seguire le indicazioni a video e digitare il proprio Pin.

