Ti serve l’assistenza di Poste Italiane per problemi con Spid, BancoPosta o Postepay: ecco i numeri da chiamare

Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di avere problemi con Poste Italiane e di voler contattare l’assistenza. Magari per chiedere delle informazioni relative allo Spid o per sapere, ad esempio, quanto tempo prima della scadenza è possibile rinnovare la propria Postepay.

Ebbene, ci sono due cose da sapere. La prima è che i numeri da chiamare sono diversi a seconda del prodotto del quale si vogliono chiedere informazioni. La seconda è che ci sono modi alternativi per contattare Poste Italiane come il form da compilare online sul sito ufficiale o l’invio di una lettera. Quest’ultima va inviata a “Casella Postale 160 – 00144 Roma (Rm)”. Infine si potrà contattare la società al canale ufficiale Twitter o Facebook.

I numeri

Il numero del servizio clienti di Poste Italiane è il 803160. Questo numero verde gratuito è raggiungibile da rete fissa dal lunedì al sabato dalle 8 del mattino alle 20 di sera tranne i giorni festivi. Nei medesimi giorni e nelle medesime ore, da rete fissa ma anche mobile, si potrà anche chiamare il numero 0645263160.

Gli altri servizi

A differenza dell’altro, però, sarà a pagamento e il costo dipenderà dalla tariffa del proprio cellulare o del proprio abbonamento di rete fissa. Una volta composta una delle due numerazioni, infine, si dovrà scegliere il numero da pigiare a seconda del prodotto/servizio desiderato. Tale numerazione sarà valida per avere assistenza sulla corrispondenza, sui pacchi, sui servizi Postecert e su altri online.

Bisognerà digitare il numero 06.45263322 (da fisso o mobile) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 per ricevere assistenza su tutti i servizi finanziari. Inoltre per avere delucidazioni in merito all’internet banking e alle applicazione BancoPosta e Postepay. In alternativa si potrà anche digitare il numero verde gratuito 800003322.

Il numero 160 che è gratuito sarà quello da chiamare per ricevere assistenza sui servizi di telefonia Postemobile e per quelli di PosteCasa Ultraveloce.

Questo numero, a differenza degli altri, sarà attivo tutti i giorni dalle 7 alle 24 sia per assistenza tecnica che per quella amministrativa/commerciale. Inoltre sarà attivo 24 ore al giorno in caso di furto o di smarrimento.

Qualora si vogliano notizie sui servizi di Poste Energia, si dovrà digitare il numero 800001199 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, saranno ovviamente esclusi i festivi. Dall’estero, invece, nei medesimi giorni e nelle medesime ore, si dovrà digitare il numero 06.45261199.

Infine per avere assistenza sui servizi Poste Vita, il numero da comporre dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14 sarà l’800316181.

Si ricorda, infine, che il servizio clienti mediante Assistente Digitale su canale telefonico sarà attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, inclusi i festivi.

[email protected]