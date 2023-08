7 magnifici titoli per investire denaro da tenere d’occhio dopo il ribilanciamento del Nasdaq

Tutti vorrebbero investire denaro in titoli magnifici per poter mettere da parte un bel gruzzoletto che in tempi di crisi, come quello che stiamo vivendo, di certo non guasta.

Come tutti sapranno, infatti, se la scelta è fatta scrupolosamente, è possibile anche ottenere un ritorno significativo sul proprio investimento. Ovviamente tale operazione comporta anche dei rischi in quanto i prezzi dei titoli possono essere volatili e soggetti a fluttuazioni del mercato. Non è detto infatti che tutti gli investimenti avranno successo in quanto c’è sempre la possibilità di perdere denaro prezioso.

Prima di investire, quindi, è importante acquisire una solida comprensione degli strumenti finanziari, delle strategie di investimento e delle condizioni di mercato. Proprio per questo molte persone, per prendere decisioni, si affidano a consulenti finanziari, che in base alla situazione finanziaria e agli obiettivi dei propri clienti, offrono dei consigli.

Gli analisti di Investing.com, intanto, hanno stilato un elenco di 7 titoli da tenere d’occhio se si vuole investire denaro.

Essi potrebbero registrare, infatti, un rialzo superiore al 15% del loro prezzo attuale. Ecco maggiori dettagli in merito.

Il terzo ribilanciamento speciale della storia del Nasdaq

A luglio c’è stato il terzo ribilanciamento speciale del Nasdaq ovvero della “quotazione automatizzata dell’Associazione nazionale degli operatori in titoli”. Ciò ha provocato una riorganizzazione interna del paniere come già avvenuto nel lontano 1998 e nel 2011.

Il ribilanciamento è stato eseguito affinché il peso di ogni titolo fosse calibrato all’interno dell’indice in modo tale da mantenere un equilibrio conforme alla normativa.

A seguito di tale evento, Investing.com, la piattaforma sui mercati finanziari, ha stilato un elenco di 7 magnifici titoli che secondo gli analisti potrebbero registrare un rialzo superiore al 15% del prezzo attuale.

7 magnifici titoli per investire denaro da tenere d’occhio dopo il ribilanciamento del Nasdaq

Il ribilanciamento dello scorso 24 luglio non ha coinvolto solo un titolo ma i cosiddetti “magnifici 7”. Essi sono Apple che passerà dal 12,1% all’11,5% e Microsoft dal 12,8% al 9,8%. Inoltre Alphabet dal 7,6% al 5,7%, Amazon dal 6,9% al 5,3%, Nvidia dal 7,3% al 4,3%, Meta dal 4,4% al 3,7% e Tesla dal 4,5% al 3,4%.

Ci sono degli altri titoli, esattamente 7, invece, che potrebbero registrare un rialzo secondo le analisi azionarie dello strumento Investing.com Pro e di tredici modelli matematici usati per il Fair.

Parliamo del Qualcomm Incorporated (società di ricerca statunitense che opera che nel campo delle telecomunicazioni) il cui target price medio per gli analisti è a 139,5 dollari mentre per Investing Pro a 149,5 dollari.

Inoltre dell’Honeywell International (che produce componenti per il settore aeronautico) il cui target price medio per gli analisti è a 222,5 dollari mentre per Investing Pro a 216,8 dollari. Netflix (piattaforma servizi intrattenimento) con target price medio per gli analisti a 485 dollari mentre per Investing Pro a 509,4. Ma cos’è il target price medio? Ebbene, come spiega Borsaitaliana, è il “livello di prezzo che un investitore solitamente intende raggiungere in un determinato orizzonte temporale al momento dell’acquisto di un titolo”.

Tra i magnifici 7 titoli da tenere d’occhio c’è anche T-Mobile Us che è la seconda compagnia telefonica più grande per capitalizzazione e abbonati (Usa). Per quanto concerne il target price medio per gli analisti è a 175,5 dollari mentre per Investing a 160 dollari. E poi Adobe (la nota software house) che ha per gli analisti un target price medio a $550 mentre per Investing Pro a $559,8. Infine Comcast Corp ha per gli analisti un target price a 46 dollari (per Investing a 55,5 dollari) mentre Cisco Systems un target price medio a 56 dollari contro i 66 dollari valutati da Investing Pro.

Riassumendo…

1. A luglio è entrato in vigore il terzo ribilanciamento speciale della storia del Nasdaq

2. Esso ha coinvolto Microsoft, Apple, Nvidia, Tesla, Alphabet (Google), Meta e Amazon, che da soli pesano il 55% dell’indice

3.

A seguito del ribilanciamento, ecco i magnifici 7 titoli che secondo Investing godranno di un rialzo del loro prezzo.

