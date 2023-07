6 conti deposito da non lasciarsi sfuggire: tassi di interesse stellari anche del 9%

Sicurezza, facilità di accesso e tassi di interesse più alti: ecco alcuni motivi che spingono sempre più persone ad accantonare denaro nei conti deposito. Essi sono considerati degli investimenti a basso rischio perché offrono di solito un interesse fisso e garantiscono (grazie al Fidt) la protezione del capitale depositato fino a 100 euro. Per questo sono diventati sempre più un’opzione sicura per coloro che cercano di preservare il proprio capitale senza rischi eccessivi. L’altro punto di forza è che sono facilmente accessibili per la maggior parte delle persone e infine il motivo principale che li rende sempre più appetibili sono i tassi di interesse che crescono sempre di più. Ecco allora 6 prodotti da non lasciarsi sfuggire.

Occhio a questi prodotti

Tra i migliori conti deposito in circolazione c’è sicuramente quello del MedioCredito Trentino Alto Adige per i privati. Esso offre un guadagno certo se si vuole far fruttare il proprio capitale nel tempo in modo sereno. L’apertura e la gestione sono completamente online, non c’è la necessità di firmare alcun documento cartaceo, l’investimento minimo deve essere di 1000 euro e si possono scegliere più linee di durata. Per quanto riguarda il rendimento annuo lordo per la linea vincolata, esso è del 3% dopo 6 mesi, del 3,90% dopo 12 mesi, del 4% dopo 18 mesi e del 4,20% dopo 24 mesi. Inoltre del 4,30% dopo 36 mesi, del 4,40% dopo 48 mesi e del 4,50% dopo 60 mesi.

Nel caso si scelga una linea non vincolata, è invece del 2% lordo.

Anche il conto Key di banca Progetto offre tassi stellari. Sulla pagina ufficiale della banca, infatti, si legge che fino al 31 luglio se si attiverà un deposito a tempo non svincolabile a dodici mesi, si avrà un tasso del 5%. Più nel dettaglio, dalla tabella presente sul sito, si legge che dopo 3 mesi per la linea non svincolabile il tasso lordo sarà del 3,75%, dopo 12 mesi del 5% invece del 4% e dopo 18 mesi del 4,25%. Dopo 24 mesi del 4,35%, dopo 36 mesi del 4,45%, dopo 48 mesi del 4,65% e dopo 60 mesi del 4,75%.

Chiudiamo la prima tranche con quello di banca CF+ non svincolabile. Il tasso di interesse che si percepisce è del 4,05% al termine dei dodici mesi, del 4,15% dopo diciotto mesi e del 4,3% dopo ventiquattro e trentasei mesi. Infine del 4,35% dopo quarantotto e sessanta mesi.

6 conti deposito da non lasciarsi sfuggire: tassi di interesse stellari anche del 9%

Sono molti i conti deposito in circolazione che offrono tassi di interesse aggiornati negli ultimi tempi per contrastare in parte l’inflazione. Segnaliamo tra i migliori prodotti il deposito di Illimity Bank per i clienti Premium. Esso offre (vincolato) un tasso di interesse annuo lordo dell’1,50% dopo 6 mesi, del 4,50% dopo 12 mesi, 18, 24, 36 e 48 mesi nonché del 4,75% dopo 60 mesi.

C’è poi quello di Cherry Bank che offre un tasso lordo del 4% dopo 6 mesi, del 4,75% dopo 12-18-24 mesi, del 4,80% dopo 36 e 48 mesi e del 5% dopo 60 mesi. Tale conto, però, si può aprire solo se si è correntisti del conto corrente online Cherry Bank. L’imposta di bollo, poi, è a carico del cliente.

Infine ci sono i conti deposito Smart Bank strutturati vincolati per 3 e 4 anni a un tasso variabile che segue l’andamento del Ftse Mib. Sulla pagina ufficiale si legge che dopo il primo anno, dopo ogni tre mesi, la banca avrà l’opzione di ripagamento anticipato. Così deciderà se mantenere il prodotto o ripagare il cliente dell’interesse dell’8% all’anno per i 3 anni e del 9% all’anno per 4 anni oltre al capitale iniziale. Il periodo di raccolta per questi titoli sarà fino all’8 agosto.

Riassumendo…

1. I conti deposito sono tornati ad essere molto apprezzati dagli italiani

2. I tassi di interesse sono infatti cresciuti negli ultimi anni

3. Con il deposito di Smart Bank, in condizioni favorevoli il rendimento lordo può arrivare anche al 9%.

[email protected]