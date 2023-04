Dal 4,60 a 5% di interesse: ecco con quali conti deposito

Ora è possibile ottenere tassi di interesse fino al 4,60 e al 5% grazie ad alcuni conti deposito. Questi prodotti, dopo un lungo periodo di stallo, sono tornati negli ultimi mesi alla ribalta. Sono scelti prevalentemente da quei cittadini che non vogliono correre rischi ma allo stesso tempo desiderano tutelare i propri risparmi dall’assalto dell’inflazione.

Il successo si spiega per la sicurezza, sono garantiti infatti, in caso di eventuale liquidazione coatta amministrativa della banca, dal Fidt. Quest’ultimo è il Fondo Interbancario di Tutela dei depositi che garantisce il denaro di ogni depositante fino a 100 mila euro.

Quali sono allora i prodotti che al momento offrono i tassi di interesse più alti?

Tasso fino al 5%

Tra i conti deposito con i rendimenti più alti di aprile c’è sicuramente quello di Smart Bank che però è un prodotto callable. Prevede, quindi, l’opzione di rimborso anticipato da parte della banca. Significa che se quest’ultima vuole ritirare l’offerta dal mercato prima della scadenza può farlo.

Il cliente riceverà comunque gli interessi per intero fino alla data del rimborso anticipato. Come detto, questo conto dura 5 anni e offre un tasso di interesse fisso lordo del 5% all’anno. In più l’imposta di bollo è a carico di Smart Bank.

Interessi fino al 4,60% con quali conti deposito?

È il conto deposito di MeglioBanca che offre un tasso di interesse annuo lordo che arriva fino al 4,60%. Si tratta di quello a cedola trimestrale a tasso crescente con il quale c’è l’addebito diretto sul rapporto di conto corrente. La cifra che si accantona è sempre svincolabile mentre le spese di apertura/chiusura sono pari a zero euro. C’è però una regola da rispettare: l’importo minimo deve essere di 5000 euro.

I tassi lordi sono invece i seguenti: dopo 2 anni del 2,25%, dopo 3 anni del 2,90%, dopo 4 anni del 4% e dopo 5 anni del 4,60%.

Si può ricevere un tasso di interesse annuo fino al 4,50% anche con il conto XRisparmio di banca Aidexa. Per sottoscriverlo non c’è bisogno di aprire anche un conto corrente e il guadagno reale in dodici mesi è del 2,22%.

Il tasso lordo è del 2% dopo 3 e 6 mesi (effettivo 1,48%), del 3% dopo 12 mesi (effettivo 2,22%), del 3,75% dopo 18 e 24 mesi (effettivo 2,78%) e del 4,5% dopo 36 mesi (effettivo 3,33%).

Per aprire questo conto ci vorranno pochi minuti. Bisognerà però avere a portata di mano il codice fiscale e un documento di identità. Andranno bene anche la carta di identità, il passaporto o la patente purché in corso di validità. Per la sottoscrizione, poi, servirà un dispositivo minuto di videocamera come un tablet, uno smartphone o anche un pc e l’Iban di un conto corrente che si utilizzerà per inviare la somma di denaro da depositare.

