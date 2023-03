4 conti deposito da scegliere a marzo con tassi di interesse fino al 5,70% contro l’inflazione

L’inflazione alle stelle sta spingendo i risparmiatori a cercare dei tipi di investimento che li proteggano dalla volatilità del mercato come i conti deposito. Questi ultimi sono tornati, infatti, a essere uno strumento molto amato dalle famiglie perché è sicuro. Il denaro, fino a 100 mila euro a depositante, è coperto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Piacciono molto anche perché sono semplici da sottoscrivere e da utilizzare. In più, offrono tassi di interessi sicuramente più remunerativi degli anni passati, con picchi del 300% e più rispetto al 2022.

Ebbene, l’inflazione e la situazione economica hanno prodotto tra il 2022 e l’inizio del 2023 vari cambiamenti nel mercato bancario. Ci sono stati costi più alti per i correntisti e parallelamente a ciò, Bankitalia ha sollecitato gli istituti bancari a garantire dei rendimenti più alti sui depositi. Tale indicazione è stata recepita e lo si vede dai tassi di interesse che sono più alti rispetto al passato.

Detto ciò, ecco 4 tra i migliori conti deposito di marzo

Inoltre è cresciuto il numero di conti deposito senza vincoli e con buoni guadagni.

Tra i migliori conti deposito di questa inizio di marzo c’è il Deposito102 per il quale non si paga niente per l’apertura, la gestione o la chiusura. Si tratta del primo conto che aiuta a risparmiare e allo stesso tempo dà sostegno a progetti sociali, con esso si aiutano infatti le persone svantaggiate a diventare autonome e integrate. Al momento Deposito 102 sta aiutando la Fondazione Foqus nella creazione di una casa comune per ragazzi con disabilità cognitive a Napoli, nei Quartieri Spagnoli. Il conto deposito D102 assicurerà soluzioni da dodici a sessanta mesi con tasso di interesse fino al 3,6% per importi uguali o più alti di 5000 euro. Ecco i dettagli: vincolo di 12 mesi tasso lordo dell’1,50%, vincolo 24 mesi tasso del 3,55%, vincolo 36 mesi tasso 3,60%, vincolo 48 mesi tasso 1,60% e vincolo 60 mesi tasso 3,60%.

C’è poi tra i conti deposito con i tassi più alti, quello chiamato XRisparmio di banca Aidexa. Esso è di tipo vincolato ed è sicuro al 100%. Dopo 3 mesi il tasso annuo lordo è del 2% (quello effettivo dell’1,40%, dopo 6 mesi del 2% (effettivo 1,48%), dopo 12 mesi del 3,50% (effettivo 2,59%), dopo 18 mesi del 3,75% (effettivo 2,78%) e dopo 24 mesi del 3,75% (effettivo 2,78%). Infine dopo 36 mesi del 4%, effettivo del 2,96%.

Gli altri due

Non è finita la lista di quelli che sono tra i migliori conti deposito di marzo 2023. Segnaliamo infatti quello di banca Private Leasing sulla cui pagina ufficiale si legge che il Deposito Fast offrirà un tasso di interesse lordo annuo a dodici mesi del 2,75%, quello Smart del 3% annuo lordo per 24 mesi e il Best per 36 mesi, tasso del 3,25%. Infine per 48 mesi un tasso annuo lordo fino al 4%con il conto deposito Comfort.

Chiudiamo con banca Cfplus che offre un conto vincolato chiaro e trasparente che si potrà aprire e gestire interamente online per vincolare i propri risparmi con scadenza da dodici a sessanta mesi. Esattamente, dopo 12 mesi il tasso di interesse lordo sarà del 2,3%, dopo 18 mesi del 3,3%, dopo 24 del 3,65%, dopo 36 del 3,8%, dopo 48 mesi del 3,8% e dopo 60 del 4%.

