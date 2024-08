Difficile ma non impossibile. Ebbene sì, con una buona pianificazione finanziaria è possibile risparmiare soldi anche se si ha solo uno stipendio da 1000 euro. Del resto, la nostra generazione è nota proprio per essere denominata la generazione 1000 euro. Ma come fare per mettere soldi da parte? Ci sono affitto, bollette, spese alimentari e i rincari non ci danno tregua. Vediamo quali sono i consigli degli esperti. Pochi suggerimenti, ma particolarmente utili ed efficaci.

Il vademecum per risparmiare

Lo stipendio medio nel nostro paese è di 1500 euro, una cifra tutto sommato discreta, ed è proprio per questo che per molti lavoratori è una meta irrealizzabile.

Tanti italiani infatti devono accontentarsi di soli 1000 euro di stipendio, in particolare modo i giovani, i quali sono anche alle prese con il precariato, oltre che con contratti che inizialmente non offrono una paga adeguata. Il Sud sembra il più colpito in tal senso, ed è forse proprio per questo che si riesce meno a mettere da parte. Infatti, da una recenteè venuto fuori che le città dove si risparmia di più , ossia dove si riescono a mettere più soldi da parte, sono tutte al Nord.

Ciò detto, andiamo finalmente a vedere alcuni consigli degli esperti per una pianificazione finanziaria che ci permetta di risparmiare soldi anche con uno stipendio base di 1000 euro. Il primo passo da mettere nero su bianco è quello di conoscere tutte le spese, dividendo poi quelle necessarie da quelle non necessarie. Naturalmente, le prime saranno da segnare appunto come irrinunciabili, mentre le altre considerate accessorie potranno essere depennate. Ma quali sono le spese necessarie? Ovviamente, affitto, bollette e spese alimentari non possono essere evitate. Naturalmente, la parsimonia è una virtù importante in questo senso, quindi occhio ai consumi e occhio anche agli acquisti inutili al supermercato.

100 euro di stipendio, ecco come risparmiare soldi

Gli esperti hanno comunque individuato subito alcuni elementi accessori che possono essere immediatamente depennati, ossia evitati.

Il primo è la colazione al bar, il secondo è il pranzo fuori casa, magari per sfruttare la pausa lavoro. Meglio portare qualcosa da casa, un tramezzino o un panino, o anche un pasto cucinato la sera prima. Per quanto riguarda la colazione, invece, meglio farla in cucina prima di andare a lavoro. Gli esperti hanno poi stilato uno schema interessante per quanto riguarda le percentuali da utilizzare per le spese. Il 50% delle entrate deve essere usato in spese cruciali. Il 30% per spese personali e il restante 20% deve andare in un fondo risparmio. In questo modo quindi potremo mettere da parte, considerando appunto uno stipendio di 1000 euro.

Ovviamente, se si riesce a ridurre anche le spese personali, allora ecco che il risparmio aumenta ancora di più. Semmai lo scoglio è quello di far quadrare le spese cruciali, che come abbiamo visto rappresentano il 50%. Ciò significa che non potremo spendere già di 500 euro al mese per affitto e bollette. Insomma, riuscire a trovare un appartamento che ci costi meno di 400 euro circa non è cosa facile, ma del resto che lo stipendio è di 1000 euro dobbiamo fare bene i nostri calcoli prima di andare ad affittare casa.

