Riscossione cartelle via PEC: non sempre è valida

Una recente decisione della Corte di Cassazione ha chiarito importanti aspetti relativi alla notifica delle cartelle esattoriali attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).

L’ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025 ha stabilito criteri specifici per determinare la validità di una notifica telematica, in particolare nei casi in cui la casella PEC del destinatario risulti satura o inattiva.

Notifica cartella pagamento: il problema della casella PEC piena

Uno degli elementi chiave emersi da questa pronuncia riguarda il comportamento che l’Agenzia delle Entrate Riscossione deve adottare nel caso in cui la casella PEC del destinatario risulti piena al momento della notifica. In questa circostanza, è previsto che l’amministrazione debba ripetere l’invio dopo almeno sette giorni.

Questo intervallo temporale consente al contribuente di liberare spazio nella propria casella, garantendo così la possibilità di ricevere correttamente la notifica.

Tale obbligo si applica esclusivamente nei casi di saturazione della casella. Ciò significa che se il destinatario non ha provveduto a gestire la propria PEC, impedendo la ricezione di nuovi messaggi, l’amministrazione è comunque tenuta a effettuare un secondo tentativo prima di considerare la notifica validamente eseguita.

Notifica e indirizzo PEC non valido o inattivo

Un altro aspetto rilevante riguarda le ipotesi in cui l’indirizzo PEC del contribuente non sia valido o risulti inattivo al momento del tentativo di notifica. In questi casi, diversamente dalla situazione della casella satura, l’amministrazione non ha l’obbligo di effettuare un nuovo invio. La mancata ricezione, dunque, non costituisce una causa di invalidità della notifica, poiché il contribuente ha la responsabilità di garantire che il proprio indirizzo PEC sia attivo e funzionante.

Questa distinzione assume particolare rilievo, poiché incide sulla possibilità di impugnare la validità di una notifica. Se la mancata ricezione è dovuta a una casella piena, l’amministrazione deve riprovare l’invio. Tuttavia, se l’indirizzo è disattivato o errato, la responsabilità ricade interamente sul destinatario.

L’importanza della notifica cartella via PEC

La digitalizzazione della comunicazione tra amministrazione e cittadini ha portato a numerose semplificazioni nel processo di notifica degli atti esattoriali. La possibilità di ricevere una cartella esattoriale tramite PEC rappresenta un’innovazione significativa, riducendo i tempi e i costi associati alla notifica cartacea tradizionale.

La Corte di Cassazione ha ribadito come l’uso della PEC risponda pienamente ai requisiti di trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni. Tuttavia, la validità delle notifiche digitali dipende anche dal comportamento del destinatario, che deve garantire che il proprio canale telematico sia operativo e in grado di ricevere comunicazioni.

Precedenti giurisprudenziali e formato dei documenti notificati

Questa nuova ordinanza si inserisce in un quadro giurisprudenziale più ampio che negli ultimi anni ha contribuito a definire le modalità di notifica telematica degli atti esattoriali. Un precedente significativo è rappresentato dall’ordinanza n. 30922 del 3 dicembre 2024, con la quale la Corte di Cassazione aveva già introdotto un’importante semplificazione relativa al formato dei documenti notificati.

In quell’occasione, la Corte aveva stabilito che la cartella esattoriale inviata via PEC nel formato “.pdf” è perfettamente valida anche in assenza del formato “.

p7m” con firma digitale (CAdES). Questo chiarimento ha eliminato un potenziale ostacolo burocratico, confermando che il formato “.pdf” garantisce comunque l’integrità e l’autenticità del documento notificato.

Notifica cartelle via PEC: nuove implicazioni per i contribuenti

Le recenti sentenze evidenziano quanto sia cruciale per i contribuenti mantenere la propria casella PEC in condizioni ottimali per la ricezione di comunicazioni ufficiali. Una casella satura può portare a ritardi nelle notifiche, mentre un indirizzo inattivo comporta la perdita automatica delle comunicazioni, con conseguenti rischi per il destinatario.

Pertanto, chi è soggetto a possibili notifiche esattoriali deve adottare alcune precauzioni fondamentali:

Monitorare periodicamente la propria casella PEC per evitare che diventi inutilizzabile a causa della saturazione dello spazio disponibile.

Verificare la validità del proprio indirizzo PEC, aggiornandolo tempestivamente in caso di cambiamenti.

Essere consapevoli delle normative vigenti, poiché una corretta gestione della propria PEC può evitare contestazioni e problemi con l’amministrazione fiscale.

Riassumendo