Nuovi pensionamenti in calo: Report InvestireOggi basato sui dati Inps

Perché i nuovi pensionamenti sono diminuiti? Cosa c’è dietro a questo dato statistico e perché non si può parlare di crollo del sistema? Occhi puntati nel Report InvestireOggi su parametri per le pensioni anticipate 2025 e sull’importo medio dei nuovi pensionamenti.

Partiamo dai numeri ufficiali:

Nel 2025 in Italia sono state liquidate 831.285 nuove pensioni, contro le 901.152 del 2024: quasi 70 mila assegni in meno in un anno (-7,8%). È quanto emerge dall’analisi dei dati ufficiali INPS sui flussi di pensionamento.

Nonostante il calo dei nuovi trattamenti, l’importo medio mensile alla decorrenza passa da 1.218 euro nel 2024 a 1.229 euro nel 2025 (+11 euro, circa +0,9%).

Executive summary

Nuove pensioni 2024: 901.152 – Importo medio: 1.218 €

Nuove pensioni 2025: 831.285 – Importo medio: 1.229 €

Variazione flussi: -69.867 pensioni (-7,8%)

Importo medio: +11 € (+0,9%)

I dati sono tratti dall’Osservatorio INPS sul monitoraggio dei flussi di pensionamento, aggiornato al 2 gennaio 2026.

Dove si registra il calo più forte

La riduzione non è uniforme tra le diverse tipologie di pensione.

Pensioni con decorrenza 2024

Vecchiaia: 276.603

Anticipate: 225.046

Invalidità: 62.400

Superstiti: 238.832

Pensioni con decorrenza 2025

Vecchiaia: 267.332

Anticipate: 202.708

Invalidità: 53.601

Superstiti: 210.863

Il calo più evidente riguarda le pensioni anticipate e le pensioni ai superstiti, segnale di un rallentamento dei flussi complessivi rispetto all’anno precedente.

Importi medi: lieve crescita, ma sotto l’inflazione

L’importo medio mensile alla decorrenza passa da 1.218 euro nel 2024 a 1.229 euro nel 2025. L’incremento è pari a circa lo 0,9%.

Secondo i dati ISTAT, l’inflazione media del 2025 si è attestata all’1,5%. Questo significa che il tanto pubblicizzato aumento medio delle nuove pensioni risulta inferiore alla crescita media dei prezzi.

Cosa ci dicono davvero i numeri sui nuovi pensionamenti

Il 2025 segna una fase di rallentamento di nuove uscite rispetto al 2024.

Meno nuove pensioni, ma importi medi leggermente più elevati (leggermente ma, abbiamo visto, insufficientemente).

Il dato può essere letto in più modi:

maggiore selettività nelle uscite anticipate;

diversa composizione dei nuovi pensionati;

effetti strutturali del sistema contributivo.

Non si tratta di un crollo del sistema, ma di una variazione significativa nei flussi annuali che merita attenzione.

Nota metodologica

I dati sono tratti dall’Osservatorio INPS sul monitoraggio dei flussi di pensionamento. Il perimetro 2024 comprende pensioni con decorrenza nel 2024 liquidate anche successivamente; il dato 2025 include le pensioni liquidate fino al 2 gennaio 2026 con decorrenza nel 2025.

Conclusione

Il 2025 si chiude con meno nuovi pensionati rispetto all’anno precedente e con un importo medio leggermente più alto. Un segnale che racconta un sistema in trasformazione, in cui il numero delle uscite rallenta mentre il livello medio degli assegni si stabilizza.

Numeri che offrono una fotografia aggiornata del sistema previdenziale italiano e che possono rappresentare un punto di partenza per valutazioni più ampie sulle dinamiche future.