Reddito energetico. Presentazione domanda e requisiti ISEE (quesito)

Buongiorno, sono venuto a conoscenza della possibilità di installare quasi a costo zero i pannelli solari presso l’abitazione in cui vivo con la mia famiglia. Credo di rispettare tutti i requisiti per poter accedere all’agevolazione. Detto ciò, non mi è del tutto chiaro come devo presentare la richiesta: posso farlo io direttamente oppure deve occuparsene l’installatore. Inoltre volevo sapere se la DSU ai fini ISEE può essere riferita all’anno precedente a quello di richiesta dell’agevolazione.

Prima di rispondere al quesito è necessario fare un cenno alla misura reddito energetico.

Il reddito energetico è una misura innovativa pensata per incentivare la produzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile da parte dei cittadini, in particolare quelli appartenenti alle fasce economicamente più vulnerabili.

Attraverso questa iniziativa, le famiglie possono accedere ad un contributo economico per l’installazione di impianti fotovoltaici sulle loro abitazioni. Riducendo così il costo delle bollette energetiche e contribuendo alla transizione ecologica.

Per accedere al reddito energetico, i requisiti principali includono un ISEE inferiore a una soglia specifica, la proprietà o l’uso esclusivo di un immobile idoneo all’installazione dei pannelli, e il rispetto delle condizioni tecniche richieste per l’impianto.

La misura non solo mira a combattere la povertà energetica, ma anche a favorire un modello di sviluppo sostenibile, promuovendo la produzione di energia pulita e una maggiore autonomia energetica per le famiglie.

Reddito energetico. Quali limiti ISEE?

Il Reddito Energetico è una misura per risparmiare in bolletta, riservata alle persone fisiche:

appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico , ovvero con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) utilizzata per la richiesta di certificazione dell’ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell’INPS;

, ovvero con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) utilizzata per la richiesta di certificazione dell’ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell’INPS; titolari di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico per cui si richiede l’accesso all’agevolazione;

(proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico per cui si richiede l’accesso all’agevolazione; intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare. Si precisa che tale requisito potrà essere posseduto anche da un altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.

Tali soggetti sono definiti Soggetti Beneficiari.

Reddito energetico. Come presentare domanda (quesito)

In merito al suo quesito, c’è da dire che per accedere al beneficio, è necessario seguire una procedura specifica attraverso il portale REN del GSE.

Di seguito sono riassunti i passaggi principali coma da guida rapida sul reddito energetico:

Fase Descrizione Preparazione – Registrazione sia del soggetto beneficiario che del soggetto realizzatore nell’Area Clienti del GSE.

– Verifica e aggiornamento dei dati personali.

– Sottoscrizione del contratto secondo le condizioni del Regolamento.

– Disponibilità dell’attestazione ISEE valida.

– Possesso dei documenti di riconoscimento validi.

– Conoscenza dei dati catastali dell’immobile.

– Disponibilità del codice POD e della potenza impegnata in prelievo. Compilazione della Richiesta – Accesso all’Area Clienti del GSE.

– Sottoscrizione del servizio REN.

– Creazione di una nuova richiesta nella sezione ‘Richieste’.

– Inserimento e verifica dei dati del beneficiario e del realizzatore.

– Caricamento dei documenti d’identità richiesti.

– Download, firma congiunta e ricaricamento della Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN). Invio e Attesa dell’Esito – Invio della documentazione completa.

– Attesa della lettera di esito da parte del GSE entro 60 giorni.

– In caso di richiesta di integrazioni, fornire i documenti aggiuntivi necessari.

La domanda consiste sostanzialmente in due passaggi:

la richiesta di accesso al beneficio previsto dal Reddito Energetico (prenotazione)

previsto dal Reddito Energetico (prenotazione) la richiesta di erogazione del contributo in conto capitale (versamento).

La richiesta di accesso al beneficio dovrà essere presentata dal Soggetto Beneficiario, con il supporto del Soggetto Realizzatore, sul portale “REN – Reddito Energetico Nazionale” disponibile sotto il servizio “Fotovoltaico” all’interno dell’Area Clienti del GSE.

Il soggetto realizzatore sarebbe l’impresa che installa i pannelli solari.

Il contribuente può delegare direttamente l’installatore ad attivare e completare tutta la procedura per la richiesta dell’agevolazione.

Per quanto riguarda l’ISEE: la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) utilizzata per la richiesta di certificazione dell’ISEE deve essere riferita all’anno in corso di validità al momento di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.

