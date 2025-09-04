RAI e Mediaset si contendono gli ascolti serali a colpi di innovazione, vera o di facciata

Gerry Scotti contro Stefano De Martino. L’usato sicuro contro la rivelazione della scorsa stagione. Ieri, lo scontro diretto con il ritorno di Affari Tuoi su Rai Uno. La rete ammiraglia di Mediaset gli ha schierato contro La Ruota della Fortuna, che già in estate aveva sorpreso positivamente per il gradimento riscosso tra il pubblico. E questa volta la RAI ha perso la sfida degli ascolti a ridosso della prima serata, “access prime time” per usare l’espressione gergale. Il gioco dei pacchi ha tenuto incollati 4 milioni 222 mila telespettatori in media per uno share del 22,6%, meno dei 4 milioni 514 mila incollati agli schermi di Canale 5 con uno share del 24,2%.

Addio a Striscia La Notizia?

Siamo ancora alla prima serata, per cui assegnare la palma del vincitore appare un esercizio futile, anche per via dello scarso scarto tra i due programmi registrato martedì sera. Di certo c’è che a Cologno Monzese ha pagato la strategia di mettere in prova il gioco che fu di Mike Bongiorno e di anticipare la tv pubblica sulla ripresa della programmazione ordinaria. A farne le spese è stata per adesso Striscia La Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Dovrebbe tornare in onda a novembre, ma se gli ascolti de La Ruota batteranno quelli di Rai Uno o saranno perlomeno competitivi, chissà!

Canale 5 torna competitivo

E’ questa la vera novità che emerge già dal primo confronto diretto. Canale 5 torna competitivo, mentre aveva perso tutti le sfide nella stagione scorsa, arrivando ad attestarsi con ascolti dimezzati rispetto a quelli incassati da De Martino. E’ bastato innovare tornando al passato per risollevarsi.

Il successo dei pacchi aveva svelato la voglia di gioco tra gli italiani. Mediaset lo ha compreso con ritardo, ma forse ha imboccato la strada giusta.

Viale Mazzini non è rimasta a guardare. Fiutando la concorrenza più serrata, aveva già annunciato una piccola rivisitazione del gioco. Ora tra i venti pacchi regionali ce n’è uno ignoto allo stesso “Dottore”. Un modo per mettere un po’ più di pepe alla trasmissione. Gli ascolti in Rai sono risultati più alti per la prima serata: La Ragazza della Palude ha battuto La Notte del Cuore di Canale 5. Il primo è un film tratto dal romanzo di Delia Owens, la seconda una serie turca. Altro spunto di riflessione per Pier Silvio Berlusconi, che già aveva fatto mea culpa sull’eccesso di fiction turche sui canali Mediaset.

Sfida ascolti tra RAI e Mediaset a colpi d’innovazione

La lotta spietata per gli ascolti tra RAI e Mediaset evidenzia una legge del mercato valida per ogni settore dell’economia: l’innovazione alla lunga paga. Fossilizzarsi sul passato non serve, specie se i risultati segnalano da tempo il declino. La tv di stato ha saputo svecchiarsi con volti freschi e anche offrendo una gamma di prodotti più vasta. La principale rivale si era adagiata sugli allori, ma adesso sembra svegliarsi dal torpore.

Certo, lo sta facendo con un vecchio volto della tv. Se funziona, ben venga! In conclusione, Rai Uno ha cambiato conduttore e ha mantenuto il prodotto. Canale 5 ha cambiato prodotto e ha mantenuto il conduttore.

[email protected]