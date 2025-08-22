Quattordicesima pensione saltata? Ecco spiegati i motivi

La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva che rappresenta un importante sostegno economico per molti pensionati. Non spetta a tutti, ma solo a chi rispetta specifici requisiti.

In redazione è giunto un quesito.

Non capisco perché non mi è stata pagata a luglio, e nemmeno ad agosto, la quattordicesima. Potreste fornirmi qualche spiegazione per favore? Devo chiedere qualche delucidazione all’INPS o aspettare ancora?

Quattordicesima: importo atteso da tanti pensionati

Ogni anno, molti pensionati si chiedono come mai non abbiano ricevuto la quattordicesima nel mese di luglio, nonostante siano convinti di averne diritto.

In realtà, il pagamento di questa mensilità aggiuntiva segue criteri ben precisi, e non tutti coloro che percepiscono una pensione la ricevono nello stesso periodo.

Conoscere le regole che determinano il diritto e la tempistica del pagamento può aiutare a fare chiarezza e a evitare fraintendimenti.

Cos’è la quattordicesima per i pensionati

La quattordicesima è un importo economico aggiuntivo che viene riconosciuto a una parte dei pensionati italiani. Non si tratta di un diritto automatico per tutti, ma di un beneficio economico riservato solo a chi soddisfa specifiche condizioni legate all’età, al tipo di pensione percepita e al reddito complessivo del beneficiario.

L’obiettivo di questa prestazione è fornire un sostegno economico a chi ha redditi più contenuti, cercando di garantire una maggiore equità sociale all’interno del sistema previdenziale.

I requisiti per riceverla

Affinché un pensionato possa ricevere la quattordicesima, è necessario che vengano rispettati contemporaneamente tre criteri fondamentali:

Tipologia di pensione

L’interessato deve percepire una pensione erogata dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o da uno degli altri sistemi previdenziali che, pur essendo diversi dall’AGO, ne assumono il ruolo, come quelli sostitutivi, esclusivi o esonerativi.

Questi ultimi sono comunque gestiti da enti pubblici che si occupano della previdenza obbligatoria. In altre parole, la quattordicesima spetta solo a chi riceve trattamenti pensionistici riconducibili al sistema pubblico, indipendentemente dalla gestione previdenziale specifica.

Età anagrafica

Un altro requisito imprescindibile è l’età: bisogna aver compiuto almeno 64 anni. Questo significa che chi non ha ancora raggiunto questa soglia anagrafica al momento della verifica non potrà ricevere la mensilità aggiuntiva, anche se soddisfa gli altri criteri.

Limiti di reddito

Il terzo elemento da considerare è il reddito personale complessivo. Per avere diritto alla quattordicesima, questo non deve superare il doppio dell’importo minimo annuo previsto per i lavoratori dipendenti. Si tratta di una soglia economica che varia di anno in anno in base agli aggiornamenti stabiliti dall’INPS e dal legislatore. Solo chi rientra al di sotto di questo tetto massimo può vedersi riconosciuto l’importo aggiuntivo.

Perché non tutti la ricevono la quattordicesima a luglio

Il mese di luglio è tradizionalmente quello in cui viene accreditata la quattordicesima ai pensionati che ne hanno diritto. Tuttavia, non sempre questo avviene per tutti. Infatti, la data di pagamento dipende da due situazioni particolari: la data di inizio del trattamento pensionistico e il momento in cui viene raggiunto il requisito dell’età anagrafica.

Inoltre, per qualcuno la quattordicesima può slittare ad agosto o mesi successivi. Si tratta di coloro che hanno fatto domanda all’INPS mesi prima in quanto non l’hanno ricevuta d’ufficio. La quattordicesima, infatti, è riconosciuta d’ufficio, ossia senza fare richiesta.

Pensionati di nuova decorrenza e non solo

Chi inizia a percepire la pensione nel corso dell’anno non riceve la quattordicesima a luglio, bensì nel mese di dicembre. In questi casi, l’importo versato non corrisponde all’intera mensilità, ma è proporzionato al numero di mesi in cui si è effettivamente percepita la pensione. Si applica, dunque, un meccanismo di calcolo “per dodicesimi”.

Per esempio, un soggetto che ha iniziato a ricevere la pensione a partire dal mese di febbraio avrà diritto a undici dodicesimi della quattordicesima, che saranno erogati a dicembre.

Anche chi raggiunge i 64 anni dopo il mese di giugno riceve la mensilità aggiuntiva a dicembre e non a luglio. In questo caso, il motivo non riguarda la decorrenza della pensione ma il requisito anagrafico. Il diritto matura solo nel momento in cui si compiono gli anni richiesti, e quindi anche in questa circostanza il pagamento viene posticipato alla fine dell’anno.

Il lettore, dunque, deve cercare le ragioni tra quelle elencate fin qui.

Quattordicesima: una mensilità utile, ma non sempre prevista

La quattordicesima rappresenta un aiuto importante per molti pensionati, soprattutto per quelli con un reddito contenuto. Tuttavia, è fondamentale sapere che non tutti la ricevono nello stesso momento, né che tutti i pensionati abbiano diritto a percepirla. Spesso, la mancata erogazione dipende da requisiti anagrafici non ancora raggiunti o da limiti di reddito superati.

Anche per chi inizia a percepire la pensione in corso d’anno, il pagamento avviene più tardi e in misura proporzionata. Questi meccanismi sono previsti dalla normativa per garantire che la quattordicesima sia destinata solo a chi effettivamente ne ha diritto, evitando disparità di trattamento.