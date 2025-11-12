Quando andrò in pensione: tutti si fanno questa domanda ma ce n’è una altrettanto importante

“Quando andrò in pensione?”

È la domanda che si fanno milioni di lavoratori italiani, soprattutto ogni volta che si avvicinano nuove riforme che cambiano i requisiti anagrafici di pensionamento. Ci preoccupiamo della data di uscita, dell’età anagrafica, dei contributi minimi richiesti. Eppure questa ossessione rischia di farci perdere di vista il punto più importante: non conta solo quando smetteremo di lavorare, ma per quanto tempo dovremo vivere di sola pensione e con quale importo in tasca.

In un Paese che invecchia, dove l’aspettativa di vita aumenta e le carriere sono sempre più instabili, la vera domanda da porsi non è soltanto “quando andrò in pensione”, ma che tipo di pensione mi aspetta e quanto potrà reggere il mio tenore di vita.

Tutti ossessionati da “quando andrò in pensione”

Negli ultimi anni il dibattito sulle pensioni in Italia si è concentrato quasi esclusivamente su un punto: l’età di uscita. Ogni volta che si parla di riforma, flessibilità, quote, scivoli e finestre, la reazione è sempre la stessa:

“Io quando andrò in pensione?”

“Mi conviene uscire prima o aspettare?”

È una domanda comprensibile. Le regole cambiano spesso, le sigle si moltiplicano (Quota 100, Quota 103, Opzione donna, Ape sociale…) e orientarsi non è facile. Chi lavora ha bisogno di certezze e di una data certa da mettere in calendario.

Il problema è che questa domanda, pur legittima, è “parziale”.

Se ci limitiamo a chiederci solo *quando andrò in pensione*, rischiamo di ignorare altre due questioni decisive:

con quale assegno ci andrò;

per quanti anni dovrò vivere con quella somma.

In altre parole, sappiamo a che ora parte il “viaggio”, ma non ci chiediamo se il carburante basterà per arrivare in fondo.

La vera domanda: per quanto tempo e con quale assegno vivrò di pensione?

L’Italia è un Paese che invecchia: l’aspettativa di vita è aumentata nel corso dei decenni e, nonostante qualche oscillazione legata ai periodi di crisi o alla pandemia, la tendenza di lungo periodo resta quella di una vita più lunga.

Questo è un dato positivo sul piano umano, ma ha conseguenze concrete sul piano previdenziale.

Più anni da finanziare

Se i nonni di oggi hanno trascorso 10–15 anni in pensione, le nuove generazioni potrebbero ritrovarsi a viverne 20, 25 o persino 30 solo con l’assegno pensionistico. Significa che:

non è più solo importante a che età uscire dal lavoro;

è cruciale capire per quanto tempo dovremo contare principalmente (o esclusivamente) sulla pensione.

Importi spesso modesti

A questo si aggiunge il tema degli importi:

carriere discontinue,

lunghi periodi di precariato,

contratti part-time,

buchi contributivi,

sono sempre più frequenti. Il risultato è che molti assicurati maturano montanti contributivi più bassi, soprattutto con il sistema contributivo puro o misto.

Il rischio reale quindi non è soltanto “non arrivare mai alla pensione”, ma arrivarci con un assegno insufficiente a mantenere il proprio tenore di vita.

La longevità come rischio finanziario

In ambito previdenziale si parla sempre più spesso di “rischio longevità”: vivere più a lungo di quanto si era implicitamente previsto, e quindi doversi “arrangiare” con risorse che non bastano per tutto il periodo.

Per questo continuare a ripetersi “quando andrò in pensione” senza chiedersi “quanto durerà la mia pensione e quanto varrà davvero ogni mese” rischia di essere fuorviante.

Quanto conta l’età di uscita sul tenore di vita futuro

L’età di pensionamento non è un dettaglio neutro: influisce direttamente sull’importo mensile e sulla sostenibilità del proprio budget una volta smesso di lavorare.

Uscire prima significa spesso prendere di meno per più anni.

In linea generale, chi esce prima:

versa meno contributi nel corso della vita lavorativa;

nel corso della vita lavorativa; chiede alla previdenza pubblica di erogare la pensione per un numero maggiore di anni.

Questo, nelle formule di calcolo, si traduce spesso in un assegno:

più basso rispetto a chi rimane qualche anno in più al lavoro,

che dovrà però coprire un periodo più lungo.

L’effetto combinato è duplice: “meno entra ogni mese, e per più tempo dovrà bastare”.

Carriere discontinue, part-time e buchi contributivi

A complicare il quadro ci sono percorsi lavorativi sempre meno lineari:

anni di studio prolungati,

periodi di disoccupazione,

contratti a termine,

part-time involontario,

cambi di settore.

Tutto ciò si traduce in vuoti contributivi o in contribuzioni su redditi bassi, che pesano sul montante e quindi sull’assegno futuro.

In questi casi, la domanda “quando andrò in pensione” è ancora meno sufficiente: dovremmo domandarci piuttosto se la pensione basterà a coprire le spese essenziali.

Inflazione e costo della vita

Anche la perdita di potere d’acquisto gioca un ruolo chiave.

Anche se le pensioni vengono rivalutate periodicamente, l’inflazione può comunque erodere nel tempo la capacità reale di spesa, soprattutto:

per chi ha un assegno vicino al minimo,

per chi vive in città o contesti in cui il costo della vita è elevato,

per chi deve sostenere spese sanitarie crescenti con l’età.

Per cambiare domanda, devi cambiare approccio

Se vogliamo passare da “quando andrò in pensione” a domande più utili, dobbiamo cambiare il modo in cui guardiamo alla previdenza. Non è solo un tema di norme e finestre di uscita, ma di pianificazione personale.

Le domande giuste da cominciare a farsi

Oltre a chiederci “quando andrò in pensione”, dovremmo abituarci a domande come:

“Quale importo mensile posso realisticamente aspettarmi, secondo le simulazioni INPS?”

“Se vivrò più a lungo della media, la mia pensione basterà a coprire i costi di vita essenziali?”

“Sto facendo qualcosa oggi per integrare l’assegno pubblico di domani?”

“Ho altre fonti di reddito o risparmio (casa di proprietà, investimenti, previdenza complementare)?”

Non solo INPS: l’importanza dell’integrazione

La pensione pubblica, da sola, potrebbe non bastare a garantire lo stesso tenore di vita del periodo lavorativo.

Per questo, sempre più spesso, si parla di:

previdenza complementare (fondi pensione negoziali, fondi aperti, PIP),

piani di risparmio e investimento di lungo periodo, anche con versamenti contenuti ma costanti,

scelta consapevole di destinare il Trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare, quando può risultare conveniente.

Non è necessario disporre di grandi capitali: spesso la differenza la fa “la costanza nel tempo” e la capacità di iniziare prima possibile.

Come iniziare a farsi le domande giuste: esempi pratici

Non esiste una ricetta uguale per tutti. L’età, il tipo di lavoro, lo stipendio e la storia contributiva cambiano completamente la prospettiva. Possiamo però individuare alcuni orientamenti per fasce d’età.

Trentenni e quarantenni: il tempo come alleato

Chi oggi è tra i 30 e i 40 anni è spesso lontano dalla pensione e tende a rimandare il problema. In realtà è proprio in questa fase che il tempo gioca a favore.

Piccoli accantonamenti mensili, iniziati presto, possono trasformarsi in un capitale significativo nei decenni.

Informarsi sulla propria posizione contributiva e sulle proiezioni dell’assegno futuro aiuta a capire se il solo sistema pubblico potrà bastare.

Valutare l’adesione a un fondo pensione può essere una scelta strategica, soprattutto se il contratto collettivo prevede il contributo del datore di lavoro.

Per questa fascia d’età la domanda non è solo “quando andrò in pensione”, ma “quanto posso mettere da parte oggi, anche poco, per non trovarmi scoperto domani?”.

Cinquantenni: bilancio dei contributi e correzioni in corsa

Chi ha già superato i 50 anni entra nella fase in cui la pensione smette di essere un concetto astratto e diventa una prospettiva concreta.

In questa fase è utile:

fare una verifica puntuale della posizione contributiva (versamenti, buchi, periodi non coperti); valutare se ha senso il riscatto di laurea o di altri periodi non coperti; considerare, se possibile, l’adesione o il rafforzamento di una forma di previdenza complementare, sapendo però che il tempo a disposizione è minore.

Qui la domanda diventa:

“Alla luce dei contributi che ho, che tipo di pensione mi aspetta se esco alla prima data utile? E se rimango qualche anno in più, quanto cambia l’assegno?”

Vicini alla pensione: ottimizzare uscita e integrazione

Chi è ormai prossimo alla pensione (ultimi anni di lavoro) ha interesse a valutare bene le diverse opzioni di uscita:

conviene accedere a uno scivolo con un assegno più basso ma per più anni?

conviene attendere la pensione di vecchiaia per avere un importo più elevato?

ci sono forme di integrazione già attive (fondi pensione, risparmi accumulati) che possono compensare un eventuale assegno più leggero?

La domanda chiave diventa:

“Qual è il punto di equilibrio tra “andare in pensione prima” e “non compromettere troppo l’importo mensile per il resto della vita?”

Si gioca tutto qui.

Conclusione: smettere di inseguire la data e guardare all’orizzonte

Chiedersi “quando andrò in pensione” è umano e comprensibile. In un sistema complesso e in continua evoluzione, sapere la data di uscita può dare sicurezza. Ma fermarsi lì non basta più.

In un contesto di:

carriere discontinue,

assegni legati sempre più strettamente ai contributi versati,

aspettativa di vita in aumento,

costo della vita elevato,

la vera sfida non è solo arrivare alla pensione, ma riuscire a viverla con dignità e serenità.

Per questo, alla classica domanda “quando andrò in pensione?” dovremmo affiancarne altre:

“Che tipo di pensione mi aspetta?”

“Quanto tempo potrebbe dover durare il mio assegno?”

“Sto facendo qualcosa oggi per non arrivare domani impreparato?”

Cambiare domanda significa cambiare mentalità: non inseguire solo la data, ma guardare all’orizzonte dell’intero periodo in cui saremo pensionati. È lì che si gioca la vera partita del nostro futuro previdenziale.