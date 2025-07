Quando arriva l’assegno unico da luglio a dicembre? Le date precise comunicate dall’INPS

L’INPS, come fatto per il primo semestre 2025, ha diramato le date di pagamento dell’assegno unico figli a carico per il secondo semestre di questo stesso anno.

Ricordiamo che, l’assegno unico è una prestazione erogata direttamente dall’INPS a favore delle famiglie con figli a carico. L’importo dipende dall’ISEE e sostituisce, da marzo 2022, diverse altre forme di sostegno economico (come ad esempio le detrazioni figli a carico). Ai fini dell’assegno unico, per figli a carico si intendono quelli facente parti del nucleo familiare così come definito ai fini ISEE.

Per chi spetta l’assegno unico

L’assegno è destinato spetta per:

ciascun figlio minore;

ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni se rispettano determinate condizioni (come l’iscrizione a un corso di studi o di formazione, un tirocinio, oppure se svolgono un lavoro con reddito annuo inferiore a una certa soglia);

ciascun figlio disabile senza limiti di età.

Domanda da non ripetere ogni anno

Come detto, l’importo dell’assegno unico dipende dal valore ISEE del nucleo familiare. Per il 2025, l’importo minimo assegno unico è fissato a 57,50 euro al mese e viene pagato da marzo a febbraio dell’anno successivo.

Chi già percepisce assegno unico, avendone fatta domanda in anni trascorsi, non deve ripetere la domanda ogni anno. Basta aggiornare l’ISEE. Se non si aggiorna l’ISEE si riceve l’importo minimo. Deve, invece, fare domanda chi deve ricevere per la prima volta l’assegno oppure chi, avendone fatta domanda in anni trascorsi è stata respinta.

Si tenga anche presente che chi ha già fatto richiesta in passato deve comunicare eventuali variazioni nelle circostanze familiari, come, ad esempio, la nascita di un nuovo figlio.

Assegno unico 2025: il pagamento del secondo semestre

Con il messaggio n. 2229 del 14 luglio 2025, l’INPS ha indicato il calendario di pagamento per l’assegno unico con riferimento al secondo semestre 2025 (da luglio a dicembre). Al riguardo, l’istituto ha fatto sapere che per coloro che già stanno percependo la prestazione, il pagamento avverrà tra le seguenti date (per ogni mese):

21-22 luglio

20-21 agosto

22-23 settembre

20-21 ottobre

20-21 novembre

17-19 dicembre.

Per coloro che, invece, faranno domanda per la prima volta, il pagamento sarà, nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione della richiesta.

Riassumendo