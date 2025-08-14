Lo sgravio fiscale è sempre un tema che non lascia indifferenti i contribuenti, già fortemente gravati da una tassazione italiana elevata. Oggi analizziamo cosa prevede la normativa vigente per i portatori di handicap, soggetti particolarmente vulnerabili, soprattutto quando presentano menomazioni o patologie gravi, sia fisiche che psichiche. In questi casi, si può ottenere un’invalidità civile di grado rilevante, con tutti i benefici previsti dalla legge 104.

Ma esistono tasse che non si pagano o che si pagano in misura ridotta per gli invalidi? È una domanda molto comune. Ecco quindi un’analisi della situazione.

Quali tasse non si pagano con la legge 104? Ecco i vantaggi per gli invalidi e i loro familiari

Gli invalidi rientrano a pieno titolo nella categoria di popolazione fragile tutelata dalla normativa vigente.

Tuttavia, non sono totalmente esonerati dal pagamento delle tasse: alcune agevolazioni ci sono, ma non coprono tutti i tributi.

Parlare di invalidi come di una delle categorie più agevolate in ambito fiscale non è certo fuori luogo, considerando il peso della tassazione in Italia. Un esempio concreto riguarda le tasse scolastiche e universitarie.

Se lo studente è disabile e beneficia della legge 104, con verbale certificativo rilasciato dalla Commissione Medica Invalidi Civili INPS/ASL, può usufruire di sconti e agevolazioni che non devono essere sottovalutati. Le tasse universitarie, spesso elevate, rappresentano per molte famiglie un ostacolo significativo alla formazione e al futuro dei figli.

Molte cose cambiano da Ateneo ad Ateneo, ma con la legge 104 molte tasse non si pagano

Le tasse universitarie non sono uniformi, poiché ogni Ateneo, in piena autonomia, può stabilire esoneri, esenzioni, riduzioni e altre misure di sostegno.

In linea generale, il criterio più utilizzato per determinare l’importo da versare o l’eventuale esonero è l’ISEE. Esiste infatti un ISEE universitario specifico, utilizzato sia per l’accesso a borse di studio sia per il calcolo delle tasse.

Tuttavia, uno studente con i benefici della legge 104 può accedere ad alcune agevolazioni anche indipendentemente dall’ISEE familiare o universitario. Per verificare quali agevolazioni siano disponibili, è sempre opportuno consultare le delibere pubblicate sui siti ufficiali degli Atenei. In alcuni casi, i benefici si estendono anche agli studenti non disabili che abbiano genitori rientranti nella legge 104.

Esonero dal bollo auto: a volte con la legge 104 si paga meno o non si paga affatto

Il bollo auto è una delle tasse più invise ai contribuenti, e molti si chiedono se i disabili abbiano diritto a un’esenzione. Effettivamente, l’agevolazione esiste, ma il semplice possesso della legge 104 non basta: sono previste condizioni specifiche.

Un disabile può essere esonerato dal versamento del bollo, così come un familiare che lo ha a carico fiscalmente. Tuttavia, il veicolo deve essere utilizzato prevalentemente per il trasporto del disabile e deve essere intestato al titolare della legge 104 o a un familiare convivente che lo abbia a carico.

Il bollo auto non è un’imposta statale, ma è di competenza delle Regioni, che godono di autonomia deliberativa.

Ciò significa che le regole possono variare: alcune Regioni prevedono esenzioni totali, altre riduzioni parziali. È quindi consigliabile verificare le delibere regionali sui siti istituzionali.

Lo stesso principio vale per la tassa sui rifiuti (TARI), che può essere ridotta del 25% o del 50% grazie al bonus sociale. Essendo un’imposta comunale, le modalità e i requisiti cambiano da Comune a Comune.