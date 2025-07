Problemi con il 730 precompilato? L’Agenzia delle Entrate risponde anche di sabato

Per venire incontro alle esigenze dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato una nuova apertura straordinaria del proprio call center dedicato all’assistenza sul 730 precompilato. Dopo il positivo riscontro ottenuto nella sessione extra dello scorso 12 luglio, sabato 19 luglio sarà nuovamente attivo il servizio di consulenza telefonica con operatore, dalle ore 9 alle 13.

Le scadenze del 730 precompilato 2025

Ricordiamo che il Modello 730/2025 precompilato è disponibile dallo scorso 30 aprile 2025. Dal 16 maggio i contribuenti possono intervenire, accettandolo, modificano, integrandolo, inviandolo.

La scadenza di presentazione, sia del precompilato che dell’ordinario, è fissata al 30 settembre 2025. Le operazioni di conguaglio (trattenuta o rimborso) per chi fa il 730 indicando il sostituto d’imposta, iniziano a luglio (per i lavoratori dipendenti) ovvero ad agosto/settembre (per i pensionati).

Chi, invece, presenta il 730/2025 senza indicare un sostituto d’imposta deve procedere al versamento con F24 (se a debito d’imposta) ovvero attendere il rimborso dall’Agenzia Entrate (se a credito e non chiesto a compensazione). In merito ai tempi del rimborso, in questi casi dipendono da se l’Agenzia Entrate conosce o meno l’IBAN. In caso di comunicazione IBAN all’Agenzia Entrate il rimborso sarà accreditato in tempi brevi sul conto. In assenza di IBAN, invece, il rimborso arriva con assegno vidimato da portare all’incasso e i tempi si allungano.

L’assistenza fiscale non si ferma al venerdì

La decisione di aprire il call center anche il sabato mattina del 19 luglio per fornire assistenza sul 730 precompilato 2025 nasce dall’esigenza di ampliare l’accessibilità al servizio in un momento chiave della campagna fiscale. In particolare, questa finestra straordinaria si rivolge a chi, per motivi lavorativi o personali, non riesce a usufruire del supporto nei consueti giorni feriali.

Il 730 precompilato rappresenta uno strumento sempre più utilizzato dai contribuenti per semplificare la dichiarazione dei redditi. Tuttavia, nonostante la crescente digitalizzazione del servizio, rimangono dubbi e difficoltà che richiedono l’intervento diretto di un operatore esperto. L’iniziativa del 19 luglio si propone di colmare questa necessità offrendo un’assistenza personalizzata anche durante il fine settimana.

Assistenza 730 precompilato: chi può accedere al servizio extra

La sessione straordinaria dedicata al 730 precompilato è riservata esclusivamente all’utenza non professionale. Ciò significa che è pensata per i cittadini privati e non per consulenti fiscali, commercialisti o altri operatori del settore. L’obiettivo principale è rendere il processo del 730 precompilato più chiaro e accessibile per chi affronta in autonomia la propria dichiarazione.

Durante la telefonata, gli utenti possono ottenere chiarimenti su vari aspetti del modello precompilato, come l’accesso tramite SPID, l’integrazione di dati mancanti, la modifica di informazioni errate o la conferma della correttezza dei dati già presenti.

Come contattare il call center

Per accedere al supporto telefonico, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi numeri a seconda della provenienza della chiamata:

Numero verde gratuito da rete fissa: 800 90 96 96

Numero per chi chiama da cellulare: 06 97617689 (la tariffa dipende dal proprio piano telefonico)

Numero per chiamate dall’estero: +39 06 45470468 (il costo è a carico del chiamante).

Grazie a questa articolazione dei contatti, il servizio è fruibile anche per chi si trova temporaneamente fuori dai confini nazionali, purché la lingua utilizzata resti l’italiano.

Riassumendo