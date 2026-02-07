Prima rata in ritardo per la rottamazione quinquies? Telefisco 2026 lancia il salvagente

Un chiarimento recente dell’Agenzia delle Entrate, intervenuta nel corso di Telefisco 2026, ha riguardato un punto pratico della rottamazione quinquies. Cosa accade se, scegliendo il pagamento rateale, la prima scadenza del 31 luglio 2026 non viene rispettata. Il nodo è importante perché, nella prassi, i ritardi possono dipendere da problemi di liquidità o da questioni operative (ad esempio, un versamento predisposto ma non andato a buon fine). E visto che dai ritardi dipende anche la decadenza dalla sanatoria.

Pagamento in unica soluzione e decadenza: la regola “secca”

Il perimetro normativo di riferimento è quello previsto dalla legge di Bilancio 2026 (art. 1, co. 95, L. n. 199/2025), che disciplina anche le cause e tempi di inefficacia della misura.

In particolare, la regola cambia a seconda che sia stato scelto il pagamento in unica soluzione oppure quello dilazionato. Scelta che può farsi in sede di domanda per la rottamazione quinquies (scadenza 30 aprile 2026). In tale sede, ricordiamo, il contribuente può scegliere se pagare il dovuto in unica soluzione o a rate (massimo 54 rate bimestrali).

Quando il debito viene saldato in una sola volta, la disciplina è più rigida. L’omesso/insufficiente versamento dell’unica rata, in scadenza il 31 luglio 2026, comporta la perdita degli effetti della definizione agevolata. In altre parole, con il pagamento “tutto e subito” non è prevista una soglia di tolleranza legata al numero di rate, perché la rata è una sola.

Questa differenza è centrale anche nel racconto pratico della misura. La stessa scadenza (31 luglio 2026) può avere conseguenze molto diverse, a seconda dell’opzione scelta al momento della domanda. Per questo, nei piani finanziari, la scelta tra unica soluzione e rate non riguarda solo la comodità, ma anche la gestione del rischio in caso di imprevisti.

Rateizzazione: perché il mancato pagamento della prima rata non azzera tutto

Nel pagamento dilazionato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato versamento della prima rata alla scadenza del 31 luglio 2026 non rende automaticamente inefficace la rottamazione quinquies. La logica è legata alla causa di decadenza prevista dalla norma. In caso di pagamento a rate non basta “saltare” una rata per perdere i benefici, ma occorre arrivare alla condizione di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.

Qui il punto operativo è decisivo: un ritardo sulla prima rata può essere recuperato senza perdere subito i benefici, ma solo se la situazione non si trascina fino a far risultare “scoperte” due rate (anche non consecutive). In pratica, l’attenzione si sposta dal singolo giorno di scadenza alla continuità dei versamenti nel tempo.

Questo chiarimento rende la rottamazione quinquies più “resistente” agli incidenti di percorso quando è stata scelta la dilazione. Tuttavia, la tutela non è illimitata: se il ritardo diventa tale da far maturare il mancato pagamento di due rate (anche non consecutive), la definizione perde efficacia, con le conseguenze ordinarie sul debito residuo.

Un’ulteriore precisazione evita equivoci nei conteggi: se una rata non viene pagata, l’eventuale pagamento successivo viene imputato prima alla rata rimasta insoluta.

Ciò significa che, anche versando la rata “del mese dopo”, il sistema la considera come recupero della rata precedente, e la rata corrente resta scoperta. Questo meccanismo può far emergere più rapidamente la condizione delle “due rate non pagate” se i pagamenti non tornano in carreggiata.

Revoca della domanda e ultime attenzioni sulla rottamazione quinquies

Nel quadro dei chiarimenti di Telefisco 2026, è stato anche indicato che la domanda può essere revocata, ma solo entro il termine ultimo di presentazione: 30 aprile 2026. È un dettaglio utile nei casi in cui, dopo l’adesione, cambino le valutazioni economiche o si intenda seguire un percorso diverso di gestione del debito.

In sintesi, la rottamazione quinquies presenta una linea netta. Con l’unica soluzione il mancato pagamento del 31 luglio 2026 fa perdere gli effetti. Con la rateizzazione, invece, la prima rata non pagata non “brucia” subito l’adesione, ma diventa pericolosa se il ritardo porta a non coprire due rate complessive (anche non consecutive) o l’ultima. La corretta imputazione dei versamenti successivi alla rata rimasta indietro è l’aspetto pratico che richiede più attenzione, perché può far apparire scoperta la rata successiva anche quando un pagamento è stato effettuato.

Nel calendario, dunque, contano tre date-chiave: 30 aprile 2026 per l’eventuale revoca, 31 luglio 2026 per la prima scadenza dei pagamenti, e le scadenze successive, da monitorare per evitare che una difficoltà iniziale trasformi la rottamazione quinquies in una decadenza per “doppia rata” non versata.

Riassumendo