Polizza catastrofale obbligatoria: ecco i bonus persi per chi non in regola (decreto MIMIT)

Il MIMIT (Ministero delle Imprese e Made in Italy) è il primo dei Ministeri ad emanare il decreto che individua specificamente quali sono i contribuiti e le agevolazioni a cui le imprese, che non adempiono all’obbligo assicurativo della polizza catastrofali, non potranno accedere.

Parliamo dell’obbligo previsto dal comma 101 e seguenti della manovra di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023). In dettaglio con detta disposizione normativa, il legislatore ha stabilito l’obbligo per le imprese di stipulare polizze contro danni derivanti da eventi catastrofali. Una polizza che deve coprire danni causati a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Obbligo polizze catastrofali: le tempistiche per adeguarsi

La tempistica entro cui le imprese sono chiamate ad assolvere all’obbligo in questione è stato oggetto di proroghe.

Le ultime disposizioni indicano queste tempistiche:

1° ottobre 2025 per le medie imprese;

31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese;

Per le grandi imprese, invece, l’obbligo di polizze catastrofali doveva essere già assolto entro il 31 marzo 2025.

Un decreto per ogni ministero

La normativa, in merito al sistema sanzionatorio, prevede tra l’altro che le imprese non in regola con l’obbligo, vengono escluse dalla possibilità di accesso a contributi e agevolazioni. Tuttavia, la norma non specifica esattamente il perimetro dei contributi e agevolazioni per le quali opera l’esclusione.

Ecco, quindi, che con una specifica FAQ sull’obbligo polizze catastrofali del 14 aprile 2025 il MIMIT chiariva che, detta mancanza andava interpretata nel senso che ciascun ministero è chiamato, in base alla proprie competenze, ad individuare i contributi e le agevolazioni oggetto di esclusione.

L’elenco del MIMIT

Il MIMIT ha, quindi, individuato (con il DM del 18 giugno 2025), per quanto di propria competenza, ad esempio, queste agevolazioni da cui le imprese non in regola con l’obbligo polizze catastrofali saranno escluse:

Programma “Smart&Start” per startup innovative (DM 24 settembre 2014);

Fondo per la salvaguardia dell’occupazione e la continuità d’impresa (DM 29 ottobre 2020);

Agevolazioni per imprese sociali, cooperative sociali e ONLUS (DM 3 luglio 2015);

Mini contratti di sviluppo destinati alle imprese del Mezzogiorno (DM 12 agosto 2024);

Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare (DM 11 giugno 2020);

Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI (DM 3 novembre 2024.

L’elenco completo è riportato nel decreto MIMIT del 18 giugno 2025.

Obbligo polizze catastrofali: da quando parte l’esclusione da contributi e agevolazioni

Il MIMIT stabilisce che il divieto di accesso a dette agevolazioni, per le imprese non in regola con l’obbligo polizze catastrofali, si applica alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date di seguito indicate:

30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;

2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;

1° gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione.

Riassumendo