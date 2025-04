La pensione di Quota 103 consente ad alcuni lavoratori di lasciare il servizio già a 62 anni, anziché attendere i 67 previsti per la pensione di vecchiaia. Tuttavia la misura presenta limiti considerevoli: prevede il ricalcolo contributivo dell’assegno e un tetto massimo all’importo erogabile. Queste restrizioni possono scoraggiare chi teme una pensione sensibilmente ridotta. Di seguito analizziamo due situazioni in cui è possibile accedere a un trattamento anticipato senza subire le penalizzazioni tipiche della Quota 103.

Pensioni penalizzate? Ecco come evitare i tagli per chi esce uno o due anni prima

Nel 2025 i lavoratori con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi possono, in teoria, optare per la Quota 103.

Se però si è molto distanti dal requisito anagrafico della vecchiaia (67 anni), spesso non esistono alternative praticabili. Chi invece si avvicina a un’età più elevata può valutare soluzioni diverse.

Per un lavoratore con 41 anni di versamenti, la Quota 103 può risultare particolarmente penalizzante, soprattutto se:

l’assegno non può superare quattro volte il trattamento minimo ;

il calcolo contributivo, per chi vanta 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, comporta perdite oltre il 30 %.

Chi ha 66 anni e si prepara a compierne 67 potrebbe evitare del tutto la Quota 103, attendendo la pensione di vecchiaia – accessibile anche con soli 20 anni di contribuzione – e preservando l’importo pieno.

Una cosa è sfruttare il massimo anticipo, un’altra è uscire pochi mesi prima

Un’ulteriore via d’uscita riguarda chi ha già compiuto 66 anni: non è necessario attendere un anno intero per la vecchiaia ordinaria. Un lavoratore che nel 2021 aveva raggiunto 62 anni di età e 38 anni di contributi conserva infatti il diritto cristallizzato alla Quota 100.

In tal caso, a 66 anni, la Quota 100 può offrire condizioni più vantaggiose rispetto alla Quota 103, evitando sia il ricalcolo contributivo sia il tetto ai quattro minimi che porta inevitabilmente a pensioni penalizzate.